地勤辱罵中國客是「狗」南方航空：已要求代理商員工資格

旅客投訴，日前遭南方航空一名新加坡機場櫃台人員辱罵是「狗」。（取材自澎湃新聞影片）

國泰航空日前遭爆空服員涉歧視 非英語旅客事件，迫使國泰航空四度道歉並開除三名空服員，不料據《澎湃新聞》報導，一名中國旅客指控，本月23日自新加坡 搭乘中國南方航空班機飛往重慶，在新加坡樟宜機場 以中文與南航櫃台人員溝通時，被以三種語言辱罵是「狗」、「做人都不會做」。南方航空28日回應，該名櫃檯人員是當地代理服務商員工，已要求代理商停止該名人員的資格。

中國南方航空新加坡營業部28日聲明中指出，23日事發當天即收到旅客在新加坡搭機遭遇櫃檯服務人員辱罵的投訴，隨後及時啟動調查，與該旅客持續加強溝通，並表達歉意。

南航稱，涉事櫃台服務人員為南航委託服務的當地地面代理服務商員工，在服務過程中與旅客發生爭執，語言使用嚴重不當。「已要求代理服務商停止該名人員服務南航新加坡營業部的資格。」南航於聲明中向因此造成影響的旅客致歉，並承諾「後續會認真總結教訓，加強代理服務管理，完善相應工作流程，提升外部代理服務保障水平」。

據報導，5月23日，一名袁姓男子從新加坡樟宜機場準備搭乘南航CZ546次班機到重慶，一開始在機場南航櫃檯時，被告知調換位置至安全通道須額外收費，然沒接收到收費標準，袁男用中文提出質疑，並詢問「Can you speak Chinese？」時，卻遭地勤冷漠對待，還被辱罵是「狗」，甚至被職員用中文、粵語及英文罵，說他是「狗聽不懂人話」。

袁男認為，自己會遭到這樣的待遇，是因為說了中文，地勤人員歧視中文，「我諮詢了很多工作人員，都沒人能幫到我。」事後，袁男指出自己向南航投訴，但沒有結果。