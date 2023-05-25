上海迪士尼門票漲價 網友嘆門檻太高玩不起

上海迪士尼票價調漲。（香港文匯網）

中國今年「五一」剛剛遊客復甦，上海迪士尼 度假區25日宣布，自2023年6月23日起，將在現行四種票價下，調漲上海迪士尼樂園 的門票價格，「高峰日」門票價格為人民幣719元（約102美元）。中國網友大嘆門檻太高，玩不起了。

據香港 文匯網報導，調整後「常規日」門票價格為人民幣475元（約67美元），涵蓋大部分平日和部分周末；「特別常規日」門票價格為人民幣599元（約85美元），涵蓋部分周末和部分平日；「高峰日」門票價格為人民幣719元（約102美元），涵蓋夏季大部分日期、部分中國法定節假日放假和調休期間及其前後部分日期、國際性節日慶祝期間、樂園特別活動日以及其他客流高峰日；「特別高峰日」門票價格為人民幣799元（約113美元），涵蓋部分中國法定節假日放假和調休期間、樂園特別活動日以及夏季部分日期。

兒童（3周歲至11周歲，含3周歲和11周歲；或身高1米以上至1.4米）、老年人（60周歲及以上）和殘障遊客（需提供殘障證明）購買門票時將繼續享受約七五折優惠。嬰幼兒（3周歲以下或身高1米及以下）仍可免票入園。

對於門票價格調漲，有中國網友表示，「上海迪士尼剛開園的時候周六去才人民幣300元，現在漲價太多」；有網民指出，「雖然迪士尼號稱全世界最快樂的地方，但是漲價幅度真是勸退」；有網友則笑言，「童話世界門檻太高了，打算投入環球影城的懷抱」。

在微博，有網友計算了一家三口，去上海迪士尼玩，加上一晚園區附近旅館的房價，至少要人民幣4000到5000元（約565美元到706美元）。

目前，香港迪士尼樂園的正價門票為成人639港元（約82美元）、兒童475港元（約61美元）、65歲或以上老年人100港元（約13美元）。但香港迪士尼是亞洲最小迪士尼。