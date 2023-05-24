接見俄總理 習近平：請轉達我對老朋友普亭的問候

習近平會見俄羅斯總理，請對方轉達對老朋友普亭的問候。（截圖自央視新聞）

中國國家主席習近平 24日下午在北京人民大會堂會見到訪的俄羅斯總理米舒斯京。會見時，習近平說，請轉達「我對我的老朋友，普亭總統的誠摯問候」，強調中方願和俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國 、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。

據新華社報導，習近平指出，鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨。希望雙方繼續發揮中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把各領域合作推向更高水平，不斷豐富兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。

習近平強調，中方願和俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。

他說，雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。

中國國家主席習近平和俄羅斯總理米舒斯京，在北京人民大會堂會見現場。（截圖自央視新聞）

習近平提到，要繼續擴大人文交流，開創民心相通新局面。中方願和俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為地區國家帶來實實在在的利益。

據中方新聞稿，米舒斯京說，俄方願和方認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，深化各領域務實合作。俄方願和中方一道推動世界多極化進程，鞏固以國際法為基礎的國際秩序。俄方期待和中方進一步加強人文交流，使俄中友好世代相傳。

參加會見的還有中共中央外事辦主任王毅、中國國務院 副總理何立峰、中國外交部長秦剛。