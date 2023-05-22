拜登喊美中很快解凍 中國外交部冷回：誠意和意義何在？

中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

拜登 總統21日表示，美國與中國的關係可望「很快就會解凍」。中國外交部發言人毛寧22日回應說，中美之間保持著必要的溝通，但美國如果一邊說要溝通，一邊不擇手段地打壓遏制中國，對中方的官員、機構和企業實施制裁，這樣的溝通誠意和意義何在？

拜登21日在日本廣島G7 高峰會後，於記者會上表示，美國與中國的關係可望「很快就會解凍」，並稱G7並不尋求與北京脫鉤，還暗示很快將與中國國家主席習近平 對談。

不過，毛寧在22日下午召開的中國外交部例行記者會上，不只未正面回應中美元首通話安排，還抨擊美方沒有溝通的誠意。

毛寧說，中美之間保持著必要的溝通，但是美國如果一邊說要溝通，一邊不擇手段地打壓遏制中國，對中方的官員、機構和企業實施制裁，這樣的溝通誠意和意義何在？

毛寧表示，中方一貫堅決反對有關非法的單邊制裁，已向美方表明了嚴正立場，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃清障礙、營造氛圍，創造有利的條件。

毛寧還說，中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係。「我們敦促美方端正對華認知，停止干涉中國內政，停止損害中國的主權、安全和發展利益，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌」。