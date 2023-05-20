G7峰會劍指北京 中：美國才是脅迫者 台灣是中國的

中國外交部20日晚間批評G7，指「西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了」，圖為中國外交部大樓。（美聯社）

G7 廣島峰會發布了聯合公報等文件，除對台海議題有所表態外，也提到「經濟脅迫」，並且點名關注疆藏港等多地人權和自治，中國外交部表示對「執意操弄涉華」議題強烈不滿和堅決反對，已經向主辦峰會的日本等有關方面提嚴正交涉，並強調美國才是真正「脅迫者」。

中國外交部20日晚間以發言人名義表示，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。七國集團口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對『台獨』，這實質是對『台獨』勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊」。

同時，該發言人還強調，香港 、新疆 、西藏事務純屬中國內政，堅決反對任何外部勢力打著「人權」幌子對此橫加干涉，G7「應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡」。

對於「經濟脅迫」，中國外交部則點名美國大搞單邊制裁「脫鉤斷鏈」，才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」，「我們奉勸七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫兇」。

該發言人並表態決不接受少數國家炮製的「家法幫規」，國際社會不接受七國集團主導的、以意識形態和價值觀劃線的「西方規則」，更不接受服務於「美國第一」和少數國家既得利益的「小圈子規則」，呼籲G7應當「反躬自省，改弦更張」。

該發言人最後強調，「西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了」，敦促G7成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上、回到對話合作的正確道路上。

G7廣島峰會召開前後，中國駐外系統已經多次表態不滿相關論述，包含中國駐日本大使吳江浩、駐加拿大大使叢培武、駐英國使館發言人等，都已經發聲。

20日發布的G7領導人聯合公報提到，台海和平與穩定對國際社會的安全與繁榮係不可或缺，且關注西藏和新疆的人權狀況與香港的自治，反對任何以武力改變東海與南海現狀的企圖。公報還表示，準備與中國建立建設性與穩定的關係，並強調沒有「脫鉤」。