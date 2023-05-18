兩岸觀光7月開放？陸委會：兩岸趕快談應該不難

陸委會副主委詹志宏17日表示，過去兩岸開放旅行已有十來年歷史，談起來應該不難。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸人員往來近期持續各界關注，台灣工總理事長苗豐強17日呼籲盡速速恢復兩岸正常交流；三三會理事長林伯豐17日也指出，改善人員往來都在海基與海協會的規劃中，他了解6月應會先開放商務人士，7月進一步開放旅遊觀光 ，而陸委會18日則表示，兩岸趕快談應該不難。

陸委會副主委詹志宏18日下午在記者會上指出，兩岸要重新恢復觀光旅遊的話，很多事情要談，「不是任何一方宣布一下明天就開放，沒有那麼簡單」。他舉例提到包括很多「組團社」、「接待社」過去這幾年已經改組、不存在，「我們跟主管部門有初步歸納1、20項要談」。

詹志宏強調，觀光是要很輕鬆來去、愉快地旅行，而不是一路上遇到糾紛無法解決，「這些都要談，才能給旅客一個很好的觀光品質」。

對於林伯豐的說法，詹志宏則回應，陸委會的想法是如果兩岸之間，可以坐下來有依據既有的機制，趕快來談，「過去因為兩岸開放旅行已有十來年歷史，談起來應該不難，速度應該不會太慢，（6、7月開放的時程）基於這樣的事實」。但他強調，「如果我們沒有看到對方有這樣的意願、透過既有機制，趕緊把這些必須談的問題解決，我也沒辦法回答到底時間會坐落在哪裡」。

他並指出，我方並沒有限制民眾到中國旅遊觀光，但中國限制民眾到台灣自由行，也沒允許團客組團到台灣，「我們希望如果他們有意願，應該盡早開始安排磋商」。至於是不是我方先開放中國團客、自由行，或者小三通先行？詹志宏表示，還是需要通過既有機制，而不是放話，務實商量解決。

此外，在專業人士交流的部分，儘管指揮中心已經解編，但陸委會仍遲未宣布整體放寬大陸專業人士來台，背後究竟有何法源依據？詹志宏則表示，很多兩岸往來事務，必須有協商的機制，「否則沒有辦法一下子由我們片面處理這些兩岸交流的問題」。

他舉例指，很多人過去利用一些我們開放交流的不同事由，來從事跟事由無關事項，這些要怎樣管理，雙方共同要承擔什麼樣責任，「因為中共 現在沒有意願跟我們透過既有協議溝通協商，所以速度自然而然會放慢」，但他重申我方會朝著健康有序方向推動疫後兩岸交流，速度上「因為現實關係，我們沒辦法掌握很快全面實現」。

此前17日中國國台辦發言人馬曉光對於中國願意先開放台灣旅客赴大陸一事表示，「大家可以靜等好消息」，不過目前兩岸官方都未對雙方是否已開始磋商觀光等事宜，有進一步的揭露。