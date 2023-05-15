美中恢復對話 北京鋪路舊金山APEC峰會拜習會

圖去年11月印尼峇里島G20期間美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）雙邊會談。（路透）

白宮國安顧問蘇利文 日前會晤中共中央外事委辦公室主任王毅 。分析指出，美中恢復對話驅動力來自11月舊金山APEC峰會，北京 期望為中國領導人習近平出席該會且與美國總統拜登單獨會面鋪平道路。

蘇利文（Jake Sullivan）10日至11日與王毅在奧地利維也納會晤，雙方累計長談8小時，觸及議題包括兩岸、區域安全、俄烏戰爭、反毒品、北京拘禁美公民等美中問題。美中雙方會後對外聲明皆提及，同意繼續用好這一溝通管道。

華爾街日報中文網15日引述中國暨南大學國際關係學院教授陳定定意見表示，這場會晤對於打破過去幾個月僵局非常重要，美中都希望穩定兩國關係，不希望關係繼續惡化，問題是如何做到這一點。

「氣球事件」發生後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中安排臨時取消，蘇利文與王毅會晤未就布林肯訪中行程重新安排具體時程加以討論；截至目前為止，美中均討論了美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和財政部長葉倫（Janet Yellen）潛在訪中行程相關事宜。

報導剖析，對於北京來說，美中恢復對話驅動力之一為11月在舊金山舉行的APEC峰會，相關中國官員表示，北京期望為習近平出席這場峰會並與拜登舉行一次單獨會面鋪平道路。

美中領導人最近一次會晤為去年11月印尼峇里島20國集團（G20）領袖會議前夕，那是拜登就任美國總統以來，美中領導人第一次面對面會晤。

報導提到，美中關係緊張的最重要根源是台灣議題。美國持續為台灣提供軍事和政治支持，北京認為，美國對台灣的支持接近於「違反美中1979年建立外交關係時所達成的台灣問題協議」，這是將美中關係推向危險境地的紅線。

美中關係明顯緊張，蘇利文、王毅這場會晤顯示美中雙方COVID-19疫後外交事務開始正常化；不過雙方現又有一個新挑戰出現，中國以國安名義加強管控，特別瞄準在中國的外企，系列動作已經引發在中外企不安。