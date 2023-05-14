中國一線城市罕見出現人口負成長

中國一線城市北京、上海、廣州及深圳在2022年罕見出現人口負成長。圖為廣州地鐵搭車的民眾。（中新社）

中國一線城市北京 、上海、廣州及深圳在2022年罕見出現人口負成長，尤其深圳是1979年建市以來首次衰退，去年深圳全市常住人口1,766.18萬人，較2021年底的1,768.16萬人，減少1.98萬人，專家認為，廣州及深圳人口下降，主要還是疫情 關係，企業用人需求下降、外來人口回流等因素影響，有很強的特殊性和階段性。

每經網報導，截至2022年底，廣州常住人口為1,873.41萬人，年減7.65萬人。此外，2022年，上海人口減少13.54萬人，北京人口減少4.3萬人。這也意味著，四座一線城市去年常住人口均出現負增長，合計減少超約27.5萬人。

作為全國第一個減量發展的城市，自2017年起，北京人口已連續六年負增長，累計減少近12萬人。上海此前也提出要控制人口規模，除2022年外， 2015年、2017年都曾出現過負增長。

而深圳、廣州的負增長，似乎有更多「轉折」意味。中國官方第六次人口普查到第七次普查的十年間，深圳、廣州常住人口分別增長713.65萬人、597.58萬人，是全國增量最高的兩座城市。2022年的負增長，是深圳自1979年建市以來常住人口首次下降。

專家認為，廣深人口下降，主要還是在疫情背景下，受企業用工需求下降、外來人口回流等因素影響，有很強的特殊性和階段性。隨著經濟發展重回正常軌道，廣深人口今年大概率將恢復增長。其中最明顯的佐證就是，今年以來，深圳地鐵 日客運量不斷刷新紀錄，多次突破800萬人次；同樣，廣州此前也連續多時位居全國熱門遷入地（目的地）首位，地鐵客流飆升還曾登上熱搜。

廣州市統計局分析，在全中國人口去年負成長85萬人的背景下，廣州遭受抗疫以來最嚴峻的疫情，加上春節因素的影響，大量市外務工人員提前返鄉，外來人口在短時間內的部分回流，造成全市常住人口規模出現階段性收縮，根據電信運營商通信資料，截至2023年2月底，2022年12月廣州市流出的人口基本已經返穗，回流率達94.32%，常住人口規模回歸增長趨勢明顯。

對於深圳市人口數量出現首次下降的原因，人口學者何亞福表示，2022年受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致了一些外省務工人員回流家鄉。還有一個原因是，深圳從2021年開始收緊落戶政策，把在深圳合法穩定居住、就業的基本年限要求由5年調整為10年。