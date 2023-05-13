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美中能否回溫 中媒：視美方能否扣好第一顆鈕扣

中央社台北13日電
中方表示，美中之間是否回溫，端視美方能否扣好第一顆鈕扣。（路透）
中方表示，美中之間是否回溫，端視美方能否扣好第一顆鈕扣。（路透）

美中高層對話因氣球事件觸礁後，近期雙方官員開始互動，中媒報導，最新發展還不能判斷中美關係是否將重回正軌，需視美方能否「扣好第一粒鈕扣」，例如取消對人文交流不合理的限制。

氣球事件觸礁後，美方希望重啟溝通的態度較為積極。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）8日起密集會見中國外交部長秦剛、中國商務部長王文濤等高層官員；隨後中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅則在維也納與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤。

澎湃新聞今天報導，王毅與蘇利文在中美雙方會後刊發的官方消息中，其中最為主要的一句便是「雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道」。

報導指出，若將5月以來互動的頻繁和氣氛的變化視為中美關係下一步將重回正軌，顯然是一個過早的判斷，下一步還要看美方能否真正實質性地做到「扣好中美關係的第一粒鈕扣」。

值得注意的是，中方在此次奧地利會晤中向美方提出了一個明確要求，可以成為下一階段觀察中美關係發展的一個線索；而中美近期一些動作似正逐步累積善意，其中就包含著人文交流的部分。

例如中國駐紐約官員本月9日出席於紐約曼哈頓區檢察官辦公室舉行的中國流失文物返還儀式，與美方簽署返還協議，並接收兩件重要石刻文物。

相應的，美國外交關係委員會本月主辦的活動上，來自國務院、各國重要智庫的近80名代表參會，上海國際問題研究院多名學者應邀赴美參加並發言。

北京大學國際關係學院副教授節大磊表示，中美關係確實顯現出可能略有改善的跡象：美方官員還透露貿易代表戴琪（Katherine Tai）將參加25至26日在底特律舉行的亞太經合組織貿易部長會議，屆時美方希望與中國商務部代表舉行會談。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明認為，當前中美互動能達到關係穩定，得要先觀其行，雖然這次奧地利會晤展現積極意願，但還是要看美國能否落實相關承諾。

王毅 商務部 氣球

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