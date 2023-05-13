美中能否回溫 中媒：視美方能否扣好第一顆鈕扣

中方表示，美中之間是否回溫，端視美方能否扣好第一顆鈕扣。（路透）

美中高層對話因氣球 事件觸礁後，近期雙方官員開始互動，中媒報導，最新發展還不能判斷中美關係是否將重回正軌，需視美方能否「扣好第一粒鈕扣」，例如取消對人文交流不合理的限制。

氣球事件觸礁後，美方希望重啟溝通的態度較為積極。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）8日起密集會見中國外交部長秦剛、中國商務部 長王文濤等高層官員；隨後中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 則在維也納與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤。

澎湃新聞今天報導，王毅與蘇利文在中美雙方會後刊發的官方消息中，其中最為主要的一句便是「雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道」。

報導指出，若將5月以來互動的頻繁和氣氛的變化視為中美關係下一步將重回正軌，顯然是一個過早的判斷，下一步還要看美方能否真正實質性地做到「扣好中美關係的第一粒鈕扣」。

值得注意的是，中方在此次奧地利會晤中向美方提出了一個明確要求，可以成為下一階段觀察中美關係發展的一個線索；而中美近期一些動作似正逐步累積善意，其中就包含著人文交流的部分。

例如中國駐紐約官員本月9日出席於紐約曼哈頓區檢察官辦公室舉行的中國流失文物返還儀式，與美方簽署返還協議，並接收兩件重要石刻文物。

相應的，美國外交關係委員會本月主辦的活動上，來自國務院、各國重要智庫的近80名代表參會，上海國際問題研究院多名學者應邀赴美參加並發言。

北京大學國際關係學院副教授節大磊表示，中美關係確實顯現出可能略有改善的跡象：美方官員還透露貿易代表戴琪（Katherine Tai）將參加25至26日在底特律舉行的亞太經合組織貿易部長會議，屆時美方希望與中國商務部代表舉行會談。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明認為，當前中美互動能達到關係穩定，得要先觀其行，雖然這次奧地利會晤展現積極意願，但還是要看美國能否落實相關承諾。