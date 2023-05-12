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中挪外長會面 挪威外交大臣：堅持一中政策

記者黃國樑／即時報導
秦剛（左排中）與挪外交大臣維特費爾特會談。（中國外交部官網）
秦剛（左排中）與挪外交大臣維特費爾特會談。（中國外交部官網）

中國國務委員兼外長秦剛12日到訪挪威後，與挪威外交大臣維特費爾特會面。維特費爾特在會面時表示，挪方珍視與中國的對話合作，堅持一個中國政策，期待疫情后開展更多各層級交往，挪方不支持「脫鉤斷鍊」。秦剛則表示，中國始終視挪威和歐洲為合作夥伴，中歐要共同反對和抵制意識形態對立和陣營對抗，為世界和平與發展注入更多穩定性。

依據中國外交部訊息，維特費爾特讚賞中國在生物多樣性進程中發揮的作用，願就綠色轉型等領域同中方開展建設性合作。她說，挪中都受益於國際自由貿易，挪方不支持「脫鉤斷鍊」，挪工商界期待深化與中國的經貿合作，推動貿易便利化。明年是挪中建交70周年，雙方可回顧取得成就，規畫兩國關係未來發展。

兩國外長見證雙方簽署新版的「避免雙重徵稅協定」。秦剛在會面時向維特費爾特表示，中挪關係發展勢頭良好，中方願同挪方密切人員往來，加強多邊合作。中國將堅持高水平開放，為各國企業提供良好投資環境，支持深化中挪貿易投資合作。他說，明年是中挪建交70週年，雙方應以此為契機，推動兩國關係在新時期取得新進展。

他表示，面對變亂交織的國際形勢，中國始終視挪威和歐洲為合作夥伴，中歐要共同反對和抵制意識形態對立和陣營對抗，為世界和平與發展注入更多穩定性、確定性和正能量。

秦剛還闡述了中方在台灣、涉疆、涉港、涉藏以及人權等問題上的原則立場，強調這些問題事關中國主權、安全和發展利益，中方主張在平等和相互尊重的基礎上開展對話交流，但堅決反對外來干涉。

雙方就烏克蘭危機等國際和地區問題交換意見。秦剛介紹了中方對烏克蘭危機的原則立場和所做工作，強調中方始終站在和平一邊。並說戰事發生在歐洲，歐洲應發揮主導作用，尋求出路，通過對話談判實現歐洲長治久安。

在會後共同會見媒體時，對於中挪關係，秦剛表示，他與維特費爾特進行了友好坦誠的會談，雙方都對發展中挪關係有信心、有期待。中方讚賞挪威堅定奉行一個中國政策，讚賞兩國相互尊重照顧彼此的核心利益和重大關切。

他說，雙方同意盡快恢復並加速交往，推進互利合作，通過更加頻密的人文交流增進了解。雙方就經貿投資、海洋海事、綠色轉型、氣候變化、文化旅遊、地方合作等對表。

秦剛並表示，中國政府為保護人權做出了不懈努力。涉港、涉疆、涉藏問題不是人權問題，而是事關維護中國主權、安全和發展利益的問題。中方堅決反對外部勢力利用這些問題在中國製造不穩定。台灣問題本質是反分裂鬥爭，我們希望台海和平穩定，希望實現和平統一。破壞台海和平穩定的正是「台獨」分裂勢力和有的國家對「台獨」的縱容支持。中國政府和人民捍衛主權和領土完整的決心堅定不移。

秦剛表示，中挪都認為，世界越是動盪，越要加強對話交流，雙方都堅定支持世界和平，支持全球化和自由貿易。秦剛並強調，烏克蘭危機的當務之急是停火止戰，最終要通過談判方式政治解決危機。中方將始終站在和平一邊，堅持勸和促談。希望危機相關各方保持冷靜克制，共同為談判解決危機作出努力，並著眼歐洲長治久安，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

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