中國多城市爭相鼓勵擺攤 官媒稱不該變網紅經濟

中國地攤經濟獲追捧。圖為成都天府三街路邊攤組成的小夜市。（中新社）

隨著中國鼓勵消費、刺激經濟，一度銷聲匿跡的地攤經濟再次成顯學，多地接連發布規範鬆綁擺攤限制，媒體輿論紛紛獻策。官媒稱滿足需求、創造就業 ，但不該變成網紅經濟。

增加「城市煙火氣」成為中國今年拉抬經濟的指標之一，鼓勵「地攤經濟」成重要手段。北京 、上海、蘭州、深圳等地陸續宣布放寬擺攤的規範與時程，而至今仍有大小城市持續宣布相關鼓勵擺攤的辦法。

不少媒體及輿論也紛紛開始讚頌地攤經濟是「穩就業的重要幫手」、「助推經濟社會發展的新引擎」，更稱藉由規範，激發地攤經濟的活力，「把城市管理的堵點，變成為城市添彩的景點，留住了城市動人的煙火氣」。

中國官媒經濟日報10日以「發展夜經濟得下大功夫」為題刊發評論文章，文中稱夜經濟的本質，是要滿足消費者在夜間的消費需求，創造相應的就業機會。前兩年，大量小餐館停業、歇業，老闆們暫時沒有能力承租店面恢復經營，有些靈活就業者需要低成本的經營管道，發展夜經濟時，不應忽視這部分需求。

這篇評論也強調「夜經濟不是貴經濟，也不等於網紅經濟」，「大多數人不可能把每頓夜宵都變成網紅打卡」，這樣的經濟模式一頭連著老百姓的消費，一頭連著老百姓的就業。老百姓盼望的夜經濟，應該集便利、家常、實惠於一身，最好離家門口不遠，溜溜達達就能到。

評論指出，地方政府支持、街道辦等組織協助、商家合規經營、消費者積極參與，這幾個要素缺一不可。

文章稱，目前多地夜市對商家是否為個體戶、是否持有健康證明等缺乏硬性要求，存在一定的食品安全隱患，而且很多商家沒有明碼標價，不僅消費者體驗感較差，也不符合相關法規；甚至有的夜市有垃圾亂放、擾民隱患，「煙火氣容易變成髒亂棄」。