中國交通運輸部黨組書記換人 李鵬之子李小鵬接任
中國高層再有人事異動，中國交通運輸部官網宣布，由交通運輸部部長、黨組副書記李小鵬，接替楊傳堂出任交通運輸部黨組書記。這也是今年兩會之後，國務院組部成形後首現職務調整。
李小鵬生於1959年，為中共前國務院總理李鵬之子。其曾任中國華能集團公司總經理，於2008年進入政壇，其後曾任山西省委常委，山西省委常委、副省長，山西省委副書記、省長等職務，於2016年上任交通運輸部部長、黨組副書記。
李小鵬為十八屆中央候補委員，十九屆中央委員，並為中共十七大、十八大、十九大、二十大代表，以及十一屆、十二屆全國人大代表。
而卸任的楊傳堂現年69歲，傳因疾病纏身，近兩年已無法正常履職，缺席多個重要會議，最後一次公開露面是在2021年6月，主持一次交通運輸部黨組會議。另有分析認為，楊傳堂主掌交通運輸部期間，大力扶植滴滴出行，有可能牽涉滴滴出行的相關問題。
楊傳堂曾任青海省委副書記、副省長、代省長、省長，西藏自治區黨委書記，國家民族事務委員會黨組書記，中華全國供銷合作總社理事會主任、黨組書記。2012年8月楊傳堂任交通運輸部黨組書記、部長，2016年9月任交通運輸部黨組書記，2018年3月任全國政協副主席。於2023年3月10日，卸任全國政協副主席職務。
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