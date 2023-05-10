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布林肯促邀台灣出席WHA 中國外交部：堅決反對

中央社／台北10日電
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（美聯社）
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（美聯社）

世界衛生大會（WHA）召開在即，美國國務卿布林肯連續3年公開促世衛邀請台灣出席。中國外交部今天對此表示「堅決反對」，聲稱台灣當局拒不承認九二共識，參與世衛大會的政治基礎不復存在。

布林肯（Antony Blinken）10日發表聲明，表達美國「強烈鼓勵」世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA的立場，讓台灣得以在討論中提供專業知識。這是他第3度發表公開聲明支持台灣重返WHA。

據陸媒環球網，中國外交部10日下午舉行例行記者會，外交部發言人汪文斌答覆記者相關提問時，對美方發表的有關聲明表示「堅決反對」。

他聲稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，台灣參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照「一個中國」原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的重要原則。

汪文斌並稱，由於台灣「民進黨當局」頑固堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，導致台灣「參與世衛大會的政治基礎不復存在」。美方的有關說法是混淆視聽，實質是對「台獨」分裂活動的縱容支持。

他還稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落實到實際行動上，停止藉世衛大會炒作涉台問題。

世衛 WHA 布林肯

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