中國經濟數據亮眼 人民幣為何又跌到逼近7

人民幣又跌到逼近7。（中通社）

中國一邊是不斷擴大的貿易順差，一邊則是加速復甦的GDP數據，但人民幣匯率 似乎不為所動，反而從第1季的6.7附近一路貶值至6.92左右，再度逼近7字頭。

一財網報導，海關總署9日公布，中國以美元計的4月出口年增8.5%，增速高於預期，但較3月的兩位數高增長回落；進口降幅擴大至7.9%。貿易順差902.1億美元，擴大82.3%。此前，中國首季GDP增長4.5%，大超預期，且各界預估第2季增速有望超出7%。

巴克萊宏觀、外匯策略師張蒙分析，最近人民幣疲軟，部分因為出口商一直不願出售美元，這導致自2019年6月以來最大的外匯結算淨赤字，年初至今外匯存款也持續增加。美元存款利率 自全球金融危機以來首次達到了5%，復甦的中國經濟和疲軟的美元應該會限制人民幣貶值空間，甚至助力人民幣在未來轉強。機構預估第2季結束時美元/人民幣匯率為6.9，然後在2023年底回落至6.7。

在岸人民幣對美元在北京時間5月9日16:30官方收報6.9275，較上一交易日官方收盤價跌109點。美元/離岸人民幣報6.9253。

在GDP大幅反彈的背景下，近期人民幣卻意外走貶，再度陷入了6.9區間，數據參差不齊和地緣政治擾動或是主因。同時，出口商的行為也造成了匯率的下行壓力。

事實上，雖然貿易順差被認為是推動人民幣走強的真金白銀，但關鍵在於這些出口創匯有多少被轉換為人民幣，否則並不會對市場構成推動。資料顯示，淨外匯結算赤字對第2季的人民幣施加壓力，赤字幅度也達到了2019年6月以來的最大值。企業的套期保值比例從2022年的月均24%，下降至3月的21%，增加了人民幣匯率的壓力。

但這種情況可能會迅速轉變。法人認為，外匯存款在今年以來一直在增長，如果動量轉變，這些存款的下降可能會迅速使美元對人民幣匯率走低。

巴克萊認為，的外匯存款敏感性分析表明，人民幣因素往往比利率差異具有更強的解釋力。美元/人民幣匯率下降1個百分點，可能會導致外匯存款在一個月內下降80億美元。這更可能是下半年的故事，更強的經濟和更高的收益率或推動人民幣重新走強。

匯率永遠是相對的，因而海外政策的變化也將對人民幣走勢產生關鍵影響。尤其美國聯準會4日淩晨宣布將利率上調1碼。更關鍵的是，聲明中刪除了對未來升息 的描述，暗示6月可能暫停升息。不過美聯儲主席鮑爾對抗通膨的任務毫不鬆口，亦堅定地否定了近期降息的可能性。

美元指數維持在101附近。10日晚間即將公布的美國CPI可能會影響市場，各界預計4月整體資料將穩定在年化5%，而同期核心通膨率預計將從5.6%收窄至5.5%。

國際業務專家朱延樺分析，人民幣匯率經過去年第4季與今年第1季創紀錄的高波動之後漸漸平復下來，這種平復可以視作為下一次動盪前的窗口期。橫盤近2個月，從時間層面來看還稍欠一些。需要警惕下半年，方向擇明之後波動率的再次放大。