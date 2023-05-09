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中國中秋8天連假後得連上7天班 調休惹民怨

記者陳宥菘／即時報導
許多中國民眾在「五一」連假出遊，帶動消費市場熱度，不過最新的端午節、中秋節放假通知卻讓許多民眾高喊崩潰。（中新社）
許多中國民眾在「五一」連假出遊，帶動消費市場熱度，不過最新的端午節、中秋節放假通知卻讓許多民眾高喊崩潰。（中新社）

根據中國最新放假通知，今年端午節6月22日逢周四，可放3天連假，但6月25日周日調整上班，意味著之後得連上6天班；中秋節則因逢中國「十一」國慶日，假期「合體」後成為可以連放8天的「超級黃金周」，但因調休後要連上7天班，讓不少網友直呼：「寧願不要調。」

綜合中國媒體報導，今年端午節是6月22日，官方將假期調整成6月22日至24日放假，25日為周日則要上班，意即放假後將連上6天。而中秋節逢「十一」假期，經官方調休形成8天的「超級黃金周」，9月29日至10月6日放假，10月7日、8日雖為周末但需上班，形成節後連上7天班的情況。

由於中國五一連假剛結束，有不少民眾在假期間出門旅遊，帶動中國消費市場熱度，官方似乎有意透過連續長假，再造一波景氣熱。只不過，最新的放假通知卻讓許多民眾崩潰，關鍵字「中秋國慶休8天上7天」更登上微博熱搜。

有民眾認為，太長的假期只會造成出遊時處處都是人，呼籲能縮短假期，「改善擁堵的旅遊感受」。也有網友提到，10月7日、8日原為周末，「為啥就差那麼兩天班非讓上不可？多給兩天假期讓人們出來消費不行嗎？」

也有人直呼：「普通人表示只想好好休息、好好放假，不搞調休那些騷操作，該怎麼放就怎麼放，調來調去有意思嗎？」但也有一些民眾認為，「有些人嘴上說著介意，在網上吵的震天響，然後放假的時候高高興興去旅遊了。」

另，有媒體指，中國中秋國慶假期後的10月7日、8日為周末，加上假期的8天，股市或許將迎來「罕見」長達10天的休市。

端午節 微博

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