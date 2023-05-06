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世衛解除疫情警報後 東莞安排連續8天核酸檢測挨轟

中央社台北6日電
東莞東城街道5日晚間在其官方微信公眾號發布「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知。(截取自東莞東城微信公眾號)
東莞東城街道5日晚間在其官方微信公眾號發布「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知。(截取自東莞東城微信公眾號)

世界衛生組織昨天解除COVID-19警報後，中國東莞市東城街道晚間卻發布一項連續8天核酸檢測（PCR）安排的通知，旋遭廣大網友怒轟，譏諷當局「從不關心你沒錢吃飯，就關心你的健康」。

世界衛生組織（WHO）5日宣布，COVID-19不再屬於「國際關注公共衛生緊急事件」，隨即在中國登上熱門新聞榜首，中國網友多表示這是歷史的一刻，3年疫情總算熬過去了。

不料，東莞東城街道5日晚間在其官方微信公眾號發布「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知。

「通知」稱，根據工作安排，東城街道繼續提供核酸檢測服務。有檢測需求的市民，可前往表列的兩家醫院核酸點進行採樣。

「通知」顯示，願檢盡檢人員單採費用不高於人民幣13.5元（約2美金）。

儘管這並非強制檢測，但「通知」經媒體披露後，顯然過於刺眼，隨即引爆廣大網友怒火痛批。

在今日頭條相關新聞討論串，有網友譏諷「從不關心你沒錢吃飯，就關心你的健康」，獲得最多按讚；有網友嘆「但凡是我們反對的，他們都要幹」；還有網友反問：「這是搞上癮了，測出來陽性要搞什麼？」

許多網友強調，現在民眾根本沒有核酸檢測需求，口罩都不用戴了，質疑此舉是因為「供應商囤的貨保值期快到了」。

「通知」登上熱搜冠軍遭圍剿後，東城街道今天在該篇文章評論區置頂留言：「莫慌，這是東城常態化提供的核酸檢測服務，有檢測需求的市民，可前往文中核酸點進行採樣。」

據大河報報導，東城街道衛生健康局今天表示，本次核酸檢測是按照相關規定，為滿足群眾需求，為自願進行核酸檢測人員提供的，非強制性的。

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