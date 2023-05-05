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秦剛出席上合外長會：反對外部勢力策動顏色革命

記者黃國樑／即時報導
秦剛出席上合組織外長會。取自中國外交部官網
秦剛出席上合組織外長會。取自中國外交部官網

依據中國外交部官網發布的新聞訊息，中國國務委員兼外長秦剛今天在印度果阿出席上海合作組織成員國外長會。秦剛在會上表示，堅定支持上合組織成員國彼此維護主權、安全、發展利益，反對外部勢力插手地區事務，策動「顏色革命」。繼續嚴厲打擊「東突」等勢力，支持阿富汗構建廣泛包容的政治架構，堅決打擊一切形式的恐怖主義。

秦剛表示，當今世界面臨多重危機和挑戰，冷戰的死灰復燃，單邊保護主義逆流湧動，霸權主義、強權政治正在抬頭。上合組織作為國際和地區事務中重要建設性力量，越是國際形勢變亂交織，越要堅定弘揚「上海精神」，構建更加緊密的上合組織命運共同體。

據中國官方釋出的訊息，秦剛提出五點建議：一要堅持戰略自主，加強團結互信。堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，反對外部勢力插手地區事務，策動「顏色革命」。二要深化安全合作，守護地區和平。繼續嚴厲打擊「東突」等三股勢力、毒品販運、跨國有組織犯罪，支持阿富汗構建廣泛包容的政治架構，堅決打擊一切形式的恐怖主義。

三要倡導開放包容，促進聯動發展。堅決抵制任何破壞國際經貿秩序和市場規則的行為，維護產業鏈供應鏈穩定順暢。中方將以今年主辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為重要契機，同各方一道努力，推動這條機遇與繁榮之路在新的十年越走越寬廣。四要堅守公平正義，完善全球治理。中方願同各方加強協調配合，共同支持上合組織參與落實構建人類命運共同體、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重大倡議，攜手推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

至於第五點，秦剛說，要著眼長遠發展，加強機制建設。有序完成伊朗、白俄羅斯加入上合組織進程，推動上合組織更好適應形勢發展變化，增強凝聚力，提升行動力，擴大影響力。

秦剛並強調，中方願不斷擴大與成員國合作，在國家發展振興的道路上攜手前行，繼續朝著構建人類命運共同體的目標共同努力。

新聞訊息並指出，與會各方積極評價上合組織作為重要地區合作平台為促進地區安全與發展作出的貢獻，贊同進一步加強安全合作，共同打擊恐怖主義、分裂主義、制毒販毒、網絡犯罪行為。推進交通、能源、金融、投資、自由貿易、數字經濟等領域合作，促進地區互聯互通，深化人文交流，實現共同發展。加強環保合作，共同應對氣候變化，促進可持續發展。

而各方也支持阿富汗實現國家穩定和重建，支持上合組織加強同聯合國、金磚國家等合作，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護多邊主義。各方贊同加強上合組織秘書處和地區反恐怖機構建設，有序推進上合組織擴員進程，進一步提升上合組織國際影響力。

另會議還為將於今夏舉行的上合組織新德里峰會進行了全面準備。

在印度果阿舉行的上合組織外長會，各成員國外長合影。取自中國外交部官網
在印度果阿舉行的上合組織外長會，各成員國外長合影。取自中國外交部官網

秦剛 阿富汗 聯合國

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