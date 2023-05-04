中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國一名41歲的醫藥公司女總裁李巧林，與剛大學畢業的22歲員工蘇建軍相戀結婚，起初兩人感情並不被外界看好，但後來經歷了公司破產 、重建、車禍 、金融危機等等，一同共患難最後結婚，如今一家人現況曝光了。

綜合中國媒體報導，李巧林原先與老公在北京 經營一間醫藥公司，擁有上千萬資產。有次他得知公司聚餐上22歲的蘇建軍替發生衝突的同事解圍，卻遭被杯子砸中頭縫六針，李巧林便急忙到宿舍慰問、替他換藥，兩人聊天時則不經意萌發奇妙感情。

李巧林當時仍有婚姻，蘇建軍則將愛意小心翼翼埋藏在心底；後來傳出李巧林丈夫外遇，李巧林當下便果斷離婚，蘇建軍這才決定向李巧林告白。一開始許多人都認為蘇建軍是看上李巧林的錢才想與她在一起，後來兩經歷一連串的風風雨雨，這才證明男方的真心。

李巧林。(取材自微博)

2002年李巧林因開拓新市場投資失敗遭遇破產，她也從身價千萬的大老闆變成無車無防的「北漂」，當時她只能住在陰暗潮濕的地下室，蘇建軍則一路陪她度過金融危機，公司起死回生後，兩人便決定在2004年結婚。

婚後兩人經過兩、三年的時間求子無果，就醫檢查才發現李巧林兩邊的輸卵管都阻塞，李巧林這才開始嘗試試管嬰兒，經過兩、三年的努力，終於在2008年初懷孕三胞胎，起初家人都擔心她身體無法負荷，蘇建軍更擔心若堅持三胎都生下怕孩子若有殘缺會很辛苦。面對家人的不諒解，李巧林並沒有改變主意，反而更加堅定地要生下三胞胎的決心，同年底三個孩子健康出生。