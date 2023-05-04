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唐山鐵礦14死事故 調查：縣級官員謊報、暗中轉移遺體

記者廖士鋒／即時報導
河北唐山鐵礦事故致多人死亡，但當地官員第一時間決定瞞報，並轉移屍體，相關內容近日遭揭露。（圖／取自椒點新聞）
河北唐山鐵礦事故致多人死亡，但當地官員第一時間決定瞞報，並轉移屍體，相關內容近日遭揭露。（圖／取自椒點新聞）

中國河北省唐山市遷西縣2022年一起鐵礦事故導致14人死亡、1人失蹤，而事故調查報告近日揭露當時該縣縣委書記、縣長等官員謊報事故，並且還將多具遺體轉移。

河北省應急管理廳官網近日公布這起鐵礦事故調查報告，指出2022年9月2日當地桃樹峪鐵礦有限公司發生的一起透水事故，是一起生產安全責任事故。直接原因為，鐵礦未按設計施工，未進行超前探放水作業，巷道掘進施工、爆破等相關單位未按標準規程操作，老空水突破工作面與老巷道間薄弱岩體，導致透水事故發生。

通報還提到，事故發生後，官員一系列瞞報、銷毀監控設備、轉移遺體的內容。該鐵礦負責人李威一開始先向太平寨鎮黨委書記關勝偉報告事故，並指出共有15人被困井下，上報過程中，遷西縣常務副縣長唐海生、遷西縣應急管理局局長董瑞軍、遷西縣委書記蔡宗健、遷西縣縣長石井滿也得知事故情況。

不過，事故當晚蔡宗健、石井滿、唐海生等人商議後決定隱瞞事故，但又覺得瞞報不妥所以上報2人被困，直到9月6日達到下井條件後，遷西縣委、縣政府官員安排鐵礦施工單位陝西豐允建設工程有限公司人員先下井清障並搜尋和藏匿遇難人員遺體，安排金廠峪救護隊下井但不開展實質搜尋，升井後謊報搜尋情況。直至9月9日凌晨，將12具遺體轉移。

事故發生後，在蔡宗健、唐海生的組織安排下，有關人員銷毀了監控設備，偽造出入井紀錄、從業人員名冊、監理人員任命書、監理日誌等資料。

曝光原因是9月10日金廠峪救護隊在主井井底發現另1具遺體，非前期上報的2名被困人員。因上報的傷亡人數發生變化，河北省委、省政府要求核查被困人數。後經公安機關核實，事故共造成14人死亡、1人失蹤。

目前，桃樹峪鐵礦法定代表人、實際控制人從子建已於2022年6月前往香港，2022年9月19日被中國公安機關網上追逃（通緝）。至於蔡宗健、石井滿、唐海生等主要官員，分別因主導或參與謊報事故，都已被紀檢監察機關立案審查調查並採取留置措施。

對這起事故瞞報的情況，中國官媒環球時報前總編輯胡錫進4日發文指「媒體的調查揭露能力減弱了」，他直言，「這讓一些事故發生地的官員產生了瞞天過海有可能成功的僥倖」。他表示希望再看到主流媒體圍繞突發事故的活躍身影，不要只有自媒體的猜測和官方的回應。

公安 香港 通緝

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