中國五一消費強 「內熱外冷」難達經濟成長目標

中國五一假期，天安門附近街道塞滿人潮。（美聯社）

中國五一連假觀光 人潮湧現，官媒讚「感受節日經濟的強勁脈動」。分析指出，疫後消費反彈可以預期。但在投資 信心待振、全球需求疲軟等影響下，「內熱外冷」難達經濟成長目標。

台灣致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠2日接受中央社採訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後出現民間消費大力反彈，這是可預期的，中國官方也持續透過政策引領，加溫內需市場以推動經濟成長。

張弘遠認為，中國經過長時間疫情 封控，這波五一連假觀光旅遊人潮可說是恢復疫情發生前的正常狀態，對於拉動餐飲服務、休閒觀光等服務經濟確實有所幫助，這波觀光效益也外溢到了香港。

「不過從最近的PMI來看，沒有看到製造部門動起來」，張弘遠說，中國官方4月製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，顯示採購經理人對於未來製造、消費缺乏信心；目前廠商投資信心尚待復甦、海外市場景氣不明朗。

他提到，台灣國發會3月景氣燈號仍為藍燈，兩岸經貿有連動關係，台灣廠商出口表現欠佳，大多也可推敲出中國製造業沒有太好，同樣都受到這波全球製造業需求收縮的影響。

張弘遠指出，中國經濟現處於「內熱外冷」狀態，這個「熱」也還算不上真的熱，該說是「回溫、加溫」，透過內需消費維持經濟成長效果仍有限。若沒有外貿支撐，恐很難達成中國官方喊出全年經濟成長率達5%左右的目標。

中央大學經濟學系教授邱俊榮告訴中央社，疫情封控對於中國經濟影響甚大，尤其是外資大量出走，「外資一旦走了，很難再回頭了」。五一連假期間消費看似熱絡，失業率、房地產等問題卻是持續困擾著，民眾所得低落，也將使消費力薄弱，內需動能恐難以維持。

邱俊榮表示，中國4月PMI為49.2，低於50榮枯線，這可以解讀為外銷訂單前景不被看好；在全球需求疲弱、製造業外部大環境不好的條件下，中國經濟難復甦，推估接下來也難見好轉，中國若要達成全年經濟成長率達5%左右，「這確實是蠻吃力的」。