馬雲接連受聘「當教授」 彭博：商業生涯可能就此終結

阿里巴巴集團創辦人馬雲已應聘至東京大學擔任客座教授。(取材自東京大學官網)

在放棄螞蟻集團的控制權後，阿里巴巴集團創辦人馬雲 的一舉一動持續受到關注。日本東京大學1日公告，聘馬雲為「東京學院（Tokyo College）」客座教授，這是他上月受聘為香港 大學榮譽教授後，又在教育 界增一新職位。有媒體分析認為，這或許是馬雲商業生涯即將終結的信號。

英國金融時報報導，東京大學的立場標誌著馬雲罕見地公開聲明他旅居海外的承諾。據報導，馬雲的聘期本月開始，到10月底，每年可更新合約。

東京大學官方網站表示，聘請馬雲為東京學院客座教授，期待馬雲在三個方面做出貢獻，包括為東京大學的主要研究課題提供建議和支持；與東京大學的研究人員展開聯合研究和項目，特別是在可持續農業和糧食生產領域；透過講座與東京大學師生分享創業、企業管理和創新等方面的豐富經驗和前沿知識。

據每日經濟新聞報導，東京學院為東京大學營運的一個新組織。近一年多來，馬雲曾分別前往荷蘭、日本、泰國等多國的農業研究機構考察農業漁業技術。

今年3月底，馬雲回到中國，現身杭州雲谷學校，時隔一年多來首次在中國公開露面，受到各界關注，更登上社交平台熱搜榜。

浙江馬雲公益基金會上月還證實，馬雲收到香港大學邀請，受聘為榮譽教授，並表示這項工作與馬雲先生的創業經歷和理念高度契合。

法廣網報導，現年58歲的馬雲曾被視為中國最富有魅力的商業領袖，曾接受過許多外國媒體採訪，但在2020年10月公開批評中國監管機構後，導致阿里巴巴的子公司，本已準備好在香港上市的螞蟻集團首次公開募股被當局叫停，母公司阿里巴巴則被當局以反資本壟斷為名，處以高達相當於23億歐元（約25億美元）的罰款。

馬雲之後長時間沒有公開露面。根據港媒報導，不久前馬雲接受了香港大學商學院名譽教授職位，任期三年，一直到2026年3月。

彭博引述市場分析公司LightStream分析師庫瑪拉西里（Oshadhi Kumarasiri）說，馬雲擔任東京大學客座教授，代表他的商業生涯很可能就此畫下句點。

馬雲教師出身，一直關心教育。在創建阿里巴巴之前，曾在杭州電子大學任教八年，擔任英語教師。他在事業鼎盛期曾對辦教育表現出特別的願望，事業受阻後，他創辦的「湖畔大學」也受到牽連，2021年5月被迫改名。