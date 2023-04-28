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中國足協11名高官落馬 網譏：可在牢裡組足球隊

中央社台北28日電
中國足協前副主席李毓毅28日涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。（圖／取自「中國足球協會」官網）
中國足協前副主席李毓毅28日涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。（圖／取自「中國足球協會」官網）

中國當局啟動足球反貪腐行動，今天又有兩名前任高層官員涉嫌嚴重違法被查，至此足協系統已有11名高官落馬。中國網友譏稱，現在人數湊到了，可以在牢裡組成一支足球隊。

中共湖北省紀委監委官網28日通報，中國足球協會前副主席李毓毅涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查；中超聯賽有限責任公司前董事長馬成全涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。

綜合陸媒報導，李毓毅2015年至2019年擔任足協副主席，現任國務院足球改革發展部際聯席會議辦公室常務副主任以及中超聯賽有限責任公司董事（董事長）；馬成全是足球員出身，曾擔任多年中超公司的董事長，後來退休擔任中超顧問。

至此，在這一輪足球反腐中，短短5個多月，中國足協系統（含前任官員）已有11名高層被帶走調查，從首先落馬的前男足國家隊教頭李鐵、中國足協主席陳戌源，到分管足球的國家體育總局副局長杜兆才；其餘接受調查的足協人士也都在核心部門擔任過要職。

在社群微博，許多網友譏稱，現在人數湊到一套先發了，可以在牢裡組一支足球隊，並指整個足協領導班子，基本上被「一鍋端」了。還有不少網友譏稱，11人不夠，還缺替補及教練。

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