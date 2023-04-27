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前杭州書記周江勇被控收賄近2億人民幣 一審認罪

中央社台北26日電
前杭州市委書記周江勇（左）任內大力支持馬雲（右） 。（杭州網官方微博照片）
前杭州市委書記周江勇（左）任內大力支持馬雲（右） 。（杭州網官方微博照片）

備受注目的中共前杭州市委書記周江勇受賄案，安徽省滁州市中級法院今天一審公開開庭審理。周江勇被控非法收賄人民幣1.93億餘元（約2789萬美元），他當庭表示認罪，法院擇期宣判。

2021年8月21日，周江勇涉嫌嚴重違紀違法被查落馬，引發關注。除了中共領導人習近平曾主政杭州，當地也是阿里巴巴集團大本營。周江勇被指與馬雲關係密切，落馬後又遭官媒指控阿里巴巴旗下的螞蟻集團，曾數度參股周江勇家族事業。

據滁州中院微信公眾號通報，滁州市檢察院指控：2001年至2021年，被告周江勇利用擔任多項職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程建設、專案承攬、土地獲取等事項上提供幫助，直接或者透過其親屬非法收受他人財物，共計折合1.93億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究周江勇的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，周江勇及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了辯論意見，周江勇進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

周江勇在杭州書記任內力挺阿里巴巴，曾授予馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號。

周江勇落馬後，網上開始盛傳周江勇家族曾耗資5億元「違規」搶先購買螞蟻集團計畫上市的股分，遭螞蟻集團否認。

官媒中國經濟周刊其後發布長篇調查報導，披露周江勇夫妻以及其弟弟周健勇、親族周文勇共同建立起龐大的商業版圖。

其中，周健勇2017年主導創立了「優城聯合信息技術發展有限公司」，2019年3月，由螞蟻集團100%全資持股的「上海雲鑫創業投資有限公司」入股成為第2大股東，持股達14.28%。

優城聯合後來陸續將業務拓展到寧波、溫州、徐州三地。2019年11月，又投資創立了「杭鐵優城（浙江）科技有限公司」，持股達55%，杭州地鐵集團31.5%，而前述的上海雲鑫創投則持股13.5%成為第3大股東。此時，周江勇已擔任杭州書記一年多。

周江勇冢族的政商關係網，隨著2021年7月間親族周文勇被拘留調查而瓦解。知情人士指出，相關部門此後找上周江勇，希望他主動說出自己的錯誤，周江勇沉默了一陣，後來就被帶走。隨後，周健勇也在山東被捕，聲勢浩大的清理政商關係專項行動，便在杭州拉開帷幕。

馬雲得罪當道後，移居海外一年多，3月突然返回中國，引發外界揣測。路透19日報導，中國監管當局擬降低對螞蟻集團的罰款，由逾10億美元減少至約7.28億美元，有關罰款的指控措辭也會軟化，以恢復民營企業的信心。

周江勇集團貪腐案後續會不會牽扯到螞蟻集團，仍待觀察。

螞蟻集團 馬雲 投資

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