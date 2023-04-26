中國疾控局：短期內出現規模性疫情可能性較小

中國國家疾控局傳防司一級巡視員賀青華。（中新社）

中國國家疾控局官員今天說，中國各地COVID-19疫情 處於局部零星散發狀態，個別地區近期疫情有小幅上升的跡象。總體上，專家認為短期內出現規模性疫情的可能性較小。

據中國網直播，中國國務院 聯防聯控機制26日下午就「五一假期」疫情防控有關情況舉行記者會，提到上述內容。

中國國家疾控局傳防司一級巡視員賀青華表示，近期全國疫情防控形勢總體平穩，各地疫情處於局部零星散發狀態，個別地區疫情有小幅上升的跡象。

他說，全國發燒門診監測數據顯示，疫情總體處於低水準的波動狀態，特別是4月上旬，疫情降至2022年12月以來的最低水準。但4月中旬以後，單日陽性數和陽性比例均呈小幅上升態勢。

賀青華說，專家研判認為，從全球COVID-19感染和疫情波浪式流行的規律來看，隨著時間的推移和中國部分人群免疫保護水準的降低，近期部分地區疫情開始出現緩慢的上升，感染者主要集中在三部分人群：一是未被感染人群，二是免疫水準已經下降的人群，三是存在免疫缺陷人群，總體上，專家認為「全國短期內出現規模性疫情的可能性較小」。

賀青華表示，五一假期人員大規模的流動可能會增加疫情傳播的風險，但是造成規模性疫情傳播的可能性小，各地要統籌做好疫情防控和假期正常出行需求保障，共同維護來之不易的疫情防控成果。

他說，官方會密切關注國際疫情，加強境外輸入COVID-19變異株的監測，動態開展輸入傳染病風險研判。落實「乙類乙管」後境外輸入COVID-19疫情防控方案的要求，嚴防境外輸入疫情和新型變異株造成中國本土疫情大幅度反彈的風險。

根據中國疾控中心22日最新通報，2022年12月9日以來，各省份報告人群COVID-19核酸檢測 陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後波動下降，2023年4月20日降至2661例；檢測陽性率2022年12月25日達高峰（29.2%）後波動下降，2023年4月20日為1.7%。