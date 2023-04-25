遞交國書捎口信 南韓大使向習近平轉達尹錫悅邀訪

南韓駐北京大使鄭在浩（左）25日當面轉達南韓總統尹錫悅對大陸國家主席習近平年內到訪的期待。（圖／截自央視新聞）

在南韓 總統尹錫悅涉台言論導致首爾與北京 關係趨緊張之際，南韓駐北京大使鄭在浩25日上午在北京人民大會堂向中國國家主席習近平 遞交國書時，順便轉達南韓總統尹錫悅期待習近平今年到訪南韓的消息。

據韓聯社援引南韓駐北京大使館消息，鄭在浩還轉達了尹錫悅的親切問候，並呼籲中國繼續對在中韓企予以關注和支援。習近平則表示，歡迎鄭在浩赴陸履新並祝願一切順利。

報導指出，中國大陸最高領導人最近一次訪南韓是2014年7月習近平的訪問，之後南韓領導人借二十國集團（G20）峰會等多邊會議之機共5次訪問大陸。因此南韓方面一直堅持下一回由中國方面領導人訪南韓，以符合外交慣例的立場。

此前南韓總統尹錫悅在4月19日刊出的路透專訪中，就台海緊張局勢表示，「這種緊張肇因於試圖用武力改變現狀，南韓和國際社會一道反對這種改變」。他指出，「台灣問題不純是兩岸之間的問題，就像南北韓問題一樣，其涉及範圍已超出本地區，只能將其視為全球性問題」。

這番言論旋即引起雙邊外交爭議。中國外交部發言人汪文斌20日表示，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。他並指，「朝鮮半島問題與台灣問題的性質和經緯完全不同，根本不具可比性」。

隨後20日南韓副外長張虎鎮就在首爾召見大陸駐南韓大使邢海明，就上述評論提出「強烈抗議」。他強調中國外交部發言人作出了無禮的評論，這是外交上的「失禮行為」。同日，中國外交部副部長孫衛東則向鄭在浩提出嚴正交涉，他指控「南韓領導人對一個中國原則隻字不提，卻將台灣問題同朝鮮半島問題相提並論」。

汪文斌21日下午則接著表示，對南韓方面就台灣問題發表的「錯誤言論」，中國已分別在北京和首爾向南韓提出嚴正交涉，全面闡述立場，要求南韓恪守雙方建交聯合公報精神，在台灣問題上謹言慎行。

中國駐南韓大使館24日發文指出，1992年8月雙方建交時「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」，「這是韓方做出的莊嚴承諾，也是中韓關係發展的政治基礎」。

該使館文章並強調，1948年，朝鮮半島南北分別建立政權。1991年，兩韓同時加入聯合國，成為世界各國普遍承認的兩個獨立主權國家。「這與中國大陸和台灣的關係完全不一樣。儘管如此，中方充分理解並尊重韓朝兩國人民實現統一的心願，支持雙方通過對話協商改善關係，實現和解合作，最終實現自主和平統一」。