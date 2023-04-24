山東艦位台灣東南120浬 中專家：對台獨「甕中捉鼈」

中共航母山東艦日前參加環台灣戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為殲-15艦載機4月9日從山東艦起飛升空。（新華社）

台灣國防部 24日通報指，解放軍 海軍山東艦航母編隊目前正在西太平洋訓練，距鵝鑾鼻東南方約120海里（約等於222.24公里）。中國軍事專家稱，山東艦航母編隊打破了台獨勢力向東逃竄的企圖，解放軍已完成對台獨「甕中捉鼈」的布局。

台灣國防部還公布山東艦在西太平洋訓練的照片，並預計山東艦航母編隊將經過台東南部海域。

同樣在4月24日，日本 防衛省統合幕僚監部再次公布山東艦編隊的相關資訊。

日方稱，以山東艦為首的多艘中國軍艦近日在宮古島以南約420公里處航行。除了山東艦外，日方發現的軍艦還包括055型驅逐艦延安艦（106）、052D型驅逐艦焦作艦、054A型護衛艦柳州艦和901型快速補給艦查干湖艦。

據日本海上自衛隊統計，在4月17日至4月23日，山東艦搭載的艦載戰鬥機起降約180架次，艦載直升機起降約100架次。如果統計4月7日至23日的資料，山東艦艦載機的總起降數字約為610架次。

環球時報報導稱，解放軍東部戰區4月10日繼續組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，官方最新公布的畫面中，山東艦航母編隊亮相演訓場，參加了當天的演練，這也是山東艦首次參加台海演習。

軍事專家表示，山東艦航母編隊打破台獨勢力向東逃竄的企圖和乞討外援的夢想，解放軍已完成對台獨勢力「甕中捉鼈」的布局。

解放軍海軍研究院副研究員唐莉此前表示，山東艦航母編隊其出島鏈進西太平洋已經充分展現出解放軍遠海體系作戰能力的大幅提升，同時也是向台獨勢力釋放出這種強烈的震撼信號。

軍事專家宋忠平此前表示，無論是遼寧艦還是山東艦都絕不是「宅男」，都會在遠海遠空形成強大的戰鬥力和保障力，在未來的軍事鬥爭準備中都會發揮重要作用。他說，山東艦首次赴西太平洋進行遠海訓練結束之際可以選擇從巴士海峽返回母港，也可以選擇從宮古海峽，穿越台灣海峽返回，作為西太平洋上的「新面孔」，山東艦會利用好機會多到陌生海域訓練。