王綱任中國中宣部副部長 澳媒：外宣將更活潑

王綱已擔任中宣部副部長，會如何影響中國外宣頗受關注。圖為2021年時任湖州市委書記王綱出席長興貿易洽談會。（圖／取自長興縣政府官網）

中國新任中宣部副部長已由原任浙江省宣傳部長王綱升任，會如何影響中國宣傳工作，受到外界關注，而澳門 媒體指出，王綱接任中宣部副部長，中國的外宣風格可能會有所調整。

澳門新華澳報21日刊文指出，4月13日在北京西交民巷全國記協舊址宴請澳門新聞界高層訪京團一行時，王綱笑說自己與大家是「同行」，他畢業於杭州大學新聞系，從最基層的記者做起，曾任「浙江日報」採訪中心副主任、副社長，當過該報旗下子報的總編輯，還曾由當時在浙江任職的陳敏爾點名支援新疆辦報。王綱表示，自己到中宣部任職才10天。

文章強調，從王綱陪同中宣部長李書磊會見澳門新聞界高層訪京團，及宴請澳門新聞界高層訪京團、出席與粵港澳大灣區相關的活動的情況看，「王綱在中宣部分管的業務之一，可能是對外宣傳」。

對王剛就任後的中共 外宣工作，文章指可能會彰顯中共總書記習近平 多次倡導的要遵循新聞傳播規律，創新方法手段，建立對外傳播話語體系，增強國際話語權，及融通中外是構建對外話語體系的關鍵等，文章還表示相信中國外宣工作將會做得更好。

此前星媒聯合早報指出，有分析認為，「70後」的王綱相信是中國宣傳系統中一股新生力量，他具有較大的年齡優勢，接下來仍有很大的提拔空間。而另一港媒則發文解讀，王綱與中國新任國務院研究室副主任康旭平同期升官，某個程度也折射了中國總理李強獲得習近平充分信任，享有人事權。

此前，王綱主管浙江省委宣傳部時，曾罕見創下地方宣傳部門的官方文章受民眾高度關注的紀錄，特別是「『人民至上』不是『防疫至上』」一文，曾冲上熱搜第一。而據南方都市報消息，王綱在2023年1月浙江省委宣傳部部長任內一次公開講話中表示，他一直在思考，面對新興傳播平台的蓬勃發展、官方輿論場與網路輿論場隔閡的嚴峻挑戰，如何「讓主流媒體聲音更好地進入互聯網主陣地、直抵更多年輕人」。

在2月18日的重大新聞傳播平台啟動儀式上，王綱則將重大新聞傳播平台概括成3句話：在目標定位上，深耕浙江、解讀中國、影響世界；在戰略考量上，移動優先、內容為王、流量說話；在戰術打法上，自設議題、以快制快、縱貫三級。王綱強調其背後是「重構話語體系、重塑宣傳格局、重振隊伍雄風」。