美菲總統會晤前 中外長秦剛將先訪菲律賓

中國外交部發言人汪文斌21日宣布，應菲律賓外長馬納羅邀請，中國國務委員兼外交部長秦剛將於4月21日至23日訪問菲律賓。新華社

中國外交部發言人汪文斌21日宣布，應菲律賓外交部長馬納羅邀請，中國國務委員兼外交部長秦剛 將於4月21日至23日訪問菲律賓。

汪文斌在21日例行記者會上表示，此次出訪是秦剛首次訪問菲律賓。訪問期間，秦剛將拜會菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）等菲方領導人和政要，同馬納羅外長舉行會談。

汪文斌表示，中方期待透過此訪同菲方加強溝通、增進互信、妥處分歧、深化合作，共同落實好今年1月小馬可仕訪陸期間兩國元首達成的重要共識，攜手維護中菲關係健康穩定發展勢頭。

值得留意的是，據外媒報導，美國與菲律賓21日證實，總統拜登 將於下月1日在白宮 接待菲國總統小馬可仕，討論加強經濟以及在印太地區的合作。

路透報導，白宮聲明，小馬可仕到訪期間，拜登將重申美國對菲律賓的堅定承諾，並討論加強美菲同盟與進一步經濟合作。

與此同時，美國和菲律賓4月11日起正在南海舉行「肩並肩」（Balikatan）軍演，這是美菲有史以來最大規模的聯合軍演，將持續至4月28日。中國也宣布21日開始連續三天也要在南海軍演。