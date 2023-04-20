我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

地鐵色狼太多 杭州出招：網上公開姓名與懲處結果

中國新聞組／即時報導
浙江政府官網近日公布一批地鐵、公車色狼的行政處罰結果。（取材自浙江政務服務網）
浙江政府官網近日公布一批地鐵、公車色狼的行政處罰結果。（取材自浙江政務服務網）

浙江省官方網站「浙江政務服務網」近日瀏覽人數大增，原因是網站上的「行政處罰結果信息公開」公布的一批地鐵、公車色狼。內容不僅有色狼的全名，還有性騷擾過程和懲處結果，引發眾多網友圍觀，不少人為此叫好。

據錢江晚報報導，有人在地鐵站內乘扶梯時偷拍女生裙底被罰人民幣500元；有人在地鐵車廂內用手、生殖器觸碰女生身體部位被拘留12日；甚至還有人3天內2次在地鐵內犯案，被抓後發現6個月內還有前科，因此遭加重處罰拘留20日。

例如，一名鄭姓男子侵犯隱私案的行政處罰結果信息公開內容就稱：「主要違法事實：2023年3月14日17時20分許，在杭州地鐵XX線XX站台二層上行樓梯處，鄭X天用隨身攜帶的手機偷拍李某某的裙底隱私部位。鄭X天的行為已構成侵犯他人隱私。又查明：2023年3月16日20時45分許，鄭航天在杭州地鐵XX線客運中心站至XX的列車車廂上，採用生殖器頂撞、手貼蹭王某某臀部的方式對其實施猥褻。鄭X天的行為已構成猥褻他人的違法行為，且在公共場所猥褻他人，屬嚴重情節」。

這名鄭姓男子最後面臨行政拘留20日的處罰。

對於杭州出此狠招整治色狼，不少大陸民眾表示「大快人心」，但也有人質疑，官方實名曝光當事人有侵犯個人隱私之嫌。

針對地鐵、公車色狼猖獗，杭州近期祭出狠招整治。（取材自微博）
針對地鐵、公車色狼猖獗，杭州近期祭出狠招整治。（取材自微博）

地鐵站 隱私 性騷擾

上一則

山東科大休學生揮刀亂砍 1死6傷 傳因精神疾病被開除

下一則

31歲賽車網紅張雷衝出跑道身亡 上億家財留兩小孩

延伸閱讀

「TAMASHII RAMEN魂」融合日韓口味　少鹽低油脂料理 符合現代人健康理念

「TAMASHII RAMEN魂」融合日韓口味　少鹽低油脂料理 符合現代人健康理念
被偷拍裙底勒索 「紅樓夢」女星報警：不要羞於抗爭

被偷拍裙底勒索 「紅樓夢」女星報警：不要羞於抗爭
洛縣華人城市居民稱警察誤闖家中 粗暴拘留無辜孩子

洛縣華人城市居民稱警察誤闖家中 粗暴拘留無辜孩子
乘客聯盟要求擴大優惠乘車範圍 紐約市議長歐德思到場聲援

乘客聯盟要求擴大優惠乘車範圍 紐約市議長歐德思到場聲援

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲