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上海國際車展18日登場 預計迎接百萬人流

記者黃雅慧／上海即時報導
第20屆上海國際汽車工業展覽會將於18日在國家會展中心（上海）開幕。記者黃雅慧／攝影
第20屆上海國際汽車工業展覽會將於18日在國家會展中心（上海）開幕。記者黃雅慧／攝影

第20屆上海國際汽車工業展覽會將於18日在國家會展中心（上海）開幕，作為2023年開年以來首個國際A級車展，預計屆時總人流量可達100萬人次。

每日經濟新聞報導，上海出租車司機表示，近兩日預定車展接送車輛吃緊中，顯示人流量應該不少。

在展會日程安排上，4月18日至19日為媒體日，僅接待海內外新聞媒體；4月20日至21日為專業觀眾日；4月22日至27日為專業、公眾觀眾日。

會展自17日下午開始開放境外媒體預先到會場進行拍照驗證，官網媒體註冊通道顯示，這次媒體將不採用實體證件，皆須靠刷臉入場。不過記者在會場現場中看到參展商與工作人員仍需配戴實體證件。

在開展前一日，記者觀察到會展周邊的貨車聚集，多家參展廠商持續抓緊時間在卸貨、運貨；會展一旁的飯店也忙著迎接或是參會的境內外貴賓，多輛車齊發同時造成交通堵塞，在交通疏導上將面臨不小壓力。

為了應付強大的車流與人流，陸媒報導，上海政府從地鐵站等公共交通上組織巡特警、刑隊、反扒便衣等計80餘名警力開展現場大客流疏導及治安管控。同時也視狀況在不同出入口實施「只出不進」或「只進不出」的措施。甚至在18日上午會對2號線淞虹路站、虹橋火車站實行清客措施，緩解離展場最近的地鐵站徐涇東站客流壓力。

2023上海車展將於4月18日至27日在國家會展中心（上海）舉行，本屆車展共吸引近1,000餘家企業參展，總展出面積超36萬平方公尺。在大陸第1季汽車產銷量年增率皆下降背景，業者對車展寄與厚望，希望能通過會展影響力來釋放消費動能，提振汽車市場信心。

參展商抓緊開展前一日進貨、卸貨，周邊道路壅塞，行人得與貨物與貨運車搶道而過。記者...
參展商抓緊開展前一日進貨、卸貨，周邊道路壅塞，行人得與貨物與貨運車搶道而過。記者黃雅慧／攝影
車展主辦單位自17日下午開放境外媒體預先刷臉登記，並告知未來幾日將直接刷臉進場，...
車展主辦單位自17日下午開放境外媒體預先刷臉登記，並告知未來幾日將直接刷臉進場，不再發放實體媒體證。記者黃雅慧／攝影

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