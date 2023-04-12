中國沙塵蔓延到南方 多地停止室外體育活動

中國2023年沙塵天氣偏多，圖為4月10日內蒙古呼和浩特天氣。（新華社）

中國近日持續有沙塵暴 襲擊，多地空氣質量指出都出現「爆表」狀況，隨著沙塵天氣南下，12日則有北京 、杭州等地官方宣布停止室外體育活動。

據都市快報消息，12日早上，杭城不少學校發出通知，取消原來的跑操、大課間等戶外活動，改為室內活動。例如上城區的校長們收到了來自教育局 相關負責人的提醒，「請各校密切關注空氣品質情況，請按標準控制室外活動」，拱墅區和西湖區的學校也都陸續發出了相關通知。

而杭州只是一個縮影。北京市氣象台12日也發布沙塵藍色預警，提醒市民停止露天集會和室外體育活動，儘量減少外出，老人、兒童及患有呼吸道過敏性疾病的人群不要到室外活動。此前中國已有多地發出類似的警示，上海11日晚間的空氣品質已是嚴重污染的級別，空氣中顆粒物濃度增加。

中國中央氣象台11日指出，今年以來中國已出現8次沙塵天氣過程，4月9日以來的沙塵天氣過程達到沙塵暴級別。此次沙塵天氣過程，北方多地PM10峰值濃度超過2,000微克/立方公尺（中國適用於居住區的國家二級標準為150微克/立方公尺）。

預計4月11日午後至12日，新疆南部、內蒙古大部、甘肅東部、寧夏、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、山東、河南、湖北、安徽、江蘇、上海和黑龍江西南部、吉林中西部、遼寧中西部等地有揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古中東部等地的部分地區有沙塵暴，內蒙古中部局地有強沙塵暴。

而中國中央氣象台首席預報員桂海林指出，本次沙塵天氣過程4月9日下午從蒙古國南部開始。10日下午在補充冷空氣影響下，蒙古國南部和中國內蒙古西部再次出現大範圍沙塵天氣並且隨著冷空氣南下。對於今年中國沙塵天氣偏多，桂海林解釋，主要由於頻繁的蒙古氣旋活動的影響，再者是1月至3月北方降水偏少、氣溫偏高，地表解凍後表層疏鬆，使得浮塵更易被大風卷揚。

他還表示，從監測資料來看，在比較強的沙塵天氣時，甚至可以圍繞地球一圈，在歐洲的阿爾卑斯山上曾經也檢測到了來自亞洲地區的一些沙塵。他強調，沙塵是一個遠距離的輸送現象，即使影響到了中國南方地區，「也並不是特別稀少的事情」。