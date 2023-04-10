中國餐飲業完了？單桌逾人民幣1500元宴會 官方將重點監管

中國官方計畫規範，未來宴會單桌餐費只能在人民幣1,500元以下。（中新社）

中國整治餐飲業又出新招。中國國家發展改革委官網10日發布「關於防止和減少餐飲浪費的公告（徵求意見稿）」，提出為減少宴會餐飲浪費，單桌人民幣1,500元（約218美元）以上的宴會套餐將被重點監管。

國家發展改革委稱，「為弘揚中華民族傳統美德，提倡節儉、反對浪費，保障國家糧食安全，樹立文明新風尚」，國家發展改革委會同有關部門在深入開展調研、廣泛聽取意見的基礎上，研究起草這份公告，於4月10日至24日向社會公開徵求意見。

這份公告共計八條，當中最受矚目的是第三條「減少宴會餐飲浪費」，提出承辦宴會（一般指50人以上用餐 且多桌使用同一菜單）的餐飲企業應嚴格遵守反食品浪費要求，適量合理搭配宴會菜單，並明白標量。

公告並稱，有關部門對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌1,500元以上（不含酒水）宴會套餐實行重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費情況，抽查餐飲企業是否違規設置最低消費。

儘管目前只是「徵求意見」階段，但公告發布後仍引起網路熱烈討論。有網友調侃：「1,499套餐大受歡迎」、「以後宴請估計要回歸八仙桌或者四人小桌了」，還有人說，以後宴請就「一人一桌」。

不少網友則質疑，「怎麽執行？」「除非你每桌有監控，要不然我十個人吃一桌5,000的，帳單寫5個兩人桌，每桌1,000，這怎麼查？」

更有網友批評，「這是發改委該管的事嗎？」「經濟部門是不是關注一下宏觀環境，盡扯這些沒用的」「請先做好公務用餐（含事業單位、國有企業）的監管，再想擴大到社會面吧」。