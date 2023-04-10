我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5死6傷 肯州路易斯維爾市銀行 發生大規模槍擊

拜登：我將競選2024連任

中國戰狼再變色狼 中駐歐盟大使被揭追蹤色情帳號

中央社／布魯塞爾10日電
中國駐歐盟大使傅聰在推特上追蹤色情帳號。（截自推特）
中國駐歐盟大使傅聰在推特上追蹤色情帳號。（截自推特）

顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）最近推文揭露，中國駐歐盟大使傅聰在推特上追蹤色情帳號。

石宇推文表示：「中國駐歐盟大使傅聰知道他追蹤的帳號名單是公開的嗎？他追蹤的幾個帳號是色情的，像是這個（柚木白琥）。」

他推文附上截圖顯示，屬於傅聰的推特追蹤了名為「柚木白琥」的帳號。「柚木白琥」自稱為旅日人體攝影師，現居大阪，其推特上張貼許多女性的裸照。

石宇曾任美國「新聞週刊」（Newsweek）駐北京記者、「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）訪問學者、「外交政策」（Foreign Policy）期刊亞洲主編，目前是「戰略風險」顧問公司執行長、華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家、智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）訪問學者。

在此之前，中國駐英國大使劉曉明官方推特帳號也曾被發現點讚色情影片，中國駐英使館聲稱遭到反華分子「大肆惡搞」，敦促推特調查。

劉曉明官方推特帳號被發現按讚一段來自帳號「騷妻日常」的影片，片中有一雙穿著黑絲襪的腳，搓弄一名男子的下體，雖然之後似乎取消按讚，但已被不少網友截圖轉傳。

推特 歐盟 北京

上一則

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

延伸閱讀

首爾斑馬逛大街、追汽車 「逃家」3小時全網跟蹤關注

首爾斑馬逛大街、追汽車 「逃家」3小時全網跟蹤關注
慶查理三世加冕 英王室推王冠twitter表情符號

慶查理三世加冕 英王室推王冠twitter表情符號
地中海救援組織：載400人移民船失去動力進水待援

地中海救援組織：載400人移民船失去動力進水待援
洛市女蓄意縱火 點燃推車推進警分局大廳

洛市女蓄意縱火 點燃推車推進警分局大廳

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標

中國環台軍演第2天 路透：台灣不是他們的唯一目標
15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責
封面故事／防銀行倒閉 分散存款 逾25萬元這樣做

封面故事／防銀行倒閉 分散存款 逾25萬元這樣做
百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體
紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥