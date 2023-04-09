距離5海里 央視曝目視台灣「宜陽艦」畫面

解放軍火箭軍進行模擬打擊。(央視軍事)

中國解放軍 8到10日，在台灣北部、南部、以東海空域組織「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」，據中國官媒央視9日曝光最新畫面，解放軍東部戰區海軍徐州艦在台灣島以東海域實施戰術動作時，在目視距離大約5海里（換算約9.26公里）處，是台灣的「宜陽艦」。另一方面，共軍 火箭軍還完成了首輪對「台島關鍵目標」模擬打擊。

在中國官媒央視軍事9日曝光畫面中，央視記者登上解放軍艦艇紀錄演習過程，並在可目視範圍內，觀測台宜陽號巡防艦。

央視軍事微信 公眾號發布訊息指出，9日，解放軍多軍兵種部隊在東部戰區統一指揮下，「對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢」。

報導稱，在台灣海峽內，多艘解放軍驅護艦與海上待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群，對台灣島西南目標全時追瞄。在不同方向，警巡艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式占領預定打擊陣位。

另，報導稱，9日上午，解放軍東部戰區海軍徐州艦在台灣島以東海域實施戰術動作，在目視距離大約5海里處是台灣的宜陽艦。

此外，東部戰區空軍還出動數十架次預警、偵察、殲擊、轟炸、干擾機，按照作戰編組飛赴目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系，陸軍方面，遠箱火部隊展開多目標精確打擊、多彈種複合毀傷演練。

據央視報導，解放軍東部戰區火箭軍某部鄧勇指稱，共軍緊盯「隨時能戰、準時發射、有效毀傷」的核心能力標準，「有信心、有底氣挫敗一切外部干涉和台獨分裂圖謀。」

報導還稱，解放軍東部戰區火箭軍任務部隊已依案完成首輪對「台島關鍵目標」模擬打擊，連夜向預備陣地機動轉場，展開後續打擊準備。「隨時聽令實施第二輪打擊。」 共軍秀出目視觀測台灣軍艦的畫面。央視軍事

影片來源：聯合影音網