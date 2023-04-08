我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

馬斯克訪中 指名要見特斯拉電池供應商寧德時代

記者戴瑞芬／即時報導
特斯拉CEO馬斯克8日啟程赴中國訪問，計畫10日前往上海特斯拉超級工廠視察，並計畫與寧德時代高層會面。路透
特斯拉CEO馬斯克8日啟程赴中國訪問，計畫10日前往上海特斯拉超級工廠視察，並計畫與寧德時代高層會面。路透

特斯拉CEO馬斯克8日啟程赴中國訪問，媒體每日人物社官方帳號《每人Auto》引述知情人士表示，馬斯克計畫10日前往上海特斯拉超級工廠視察，並計畫與寧德時代高層會面。同時，馬斯克此行計畫拜訪中國相關政府部門。

寧德時代是特斯拉電池供應商，彭博報導，三月間傳出特斯拉已與美國白宮官員討論，尋求與寧德時代在美國建電池工廠的計畫，馬斯克打算出錢出地，在德州與寧德時代合作，特斯拉將擁有和經營工廠，同時從寧德時代獲得技術許可。

馬斯克上一次到訪中國已是三年前（2020年初），當時他出席上海超級工廠的活動在舞臺上跳舞；而在疫情期間，他仍透過視訊在世界互聯網大會等論壇上發表視訊演講。

中國市場是特斯拉僅次於美國的第二大市場，上海超級工廠則是特斯拉全球最大的生產中心。《每人Auto》報導指，馬斯克此行登陸與特斯拉正在籌備的下一代車型有直接關係，他計畫利用本次來華宣布新車型的相關資訊。

36氪報導，特斯拉計畫生產一款售價人民幣15萬（約美金2.1萬）左右的車型，被稱為廉價版特斯拉，產能計畫高達400萬輛。其中，北美超級工廠將承擔200萬輛，墨西哥的蒙特雷工廠會是這款新車型的產能主力；德國柏林工廠承擔100萬輛，另一個重要的工廠則是中國上海超級工廠，也承擔100萬輛。新車型計畫2025年下半年上市。

特斯拉 馬斯克 白宮

上一則

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

下一則

解放軍環台軍演發最新影片 檢驗奪取制海空信息權能力

延伸閱讀

彭博：馬斯克本周末將訪中國 可能在特斯拉上海廠停留

彭博：馬斯克本周末將訪中國 可能在特斯拉上海廠停留
義國出生率降至新低 馬斯克：義大利正在消失

義國出生率降至新低 馬斯克：義大利正在消失
車內監視器暴露駕駛人百態 特斯拉這樣說…

車內監視器暴露駕駛人百態 特斯拉這樣說…
美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」

訪北京會習近平 馬克宏曝歐美「對中落差」
4年輕人張家界跳崖自殺 勸生者：典型網路約死

4年輕人張家界跳崖自殺 勸生者：典型網路約死
習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國

習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國