馬斯克訪中 指名要見特斯拉電池供應商寧德時代

特斯拉CEO馬斯克8日啟程赴中國訪問，計畫10日前往上海特斯拉超級工廠視察，並計畫與寧德時代高層會面。路透

特斯拉 CEO馬斯克 8日啟程赴中國訪問，媒體每日人物社官方帳號《每人Auto》引述知情人士表示，馬斯克計畫10日前往上海特斯拉超級工廠視察，並計畫與寧德時代高層會面。同時，馬斯克此行計畫拜訪中國相關政府部門。

寧德時代是特斯拉電池供應商，彭博報導，三月間傳出特斯拉已與美國白宮 官員討論，尋求與寧德時代在美國建電池工廠的計畫，馬斯克打算出錢出地，在德州與寧德時代合作，特斯拉將擁有和經營工廠，同時從寧德時代獲得技術許可。

馬斯克上一次到訪中國已是三年前（2020年初），當時他出席上海超級工廠的活動在舞臺上跳舞；而在疫情期間，他仍透過視訊在世界互聯網大會等論壇上發表視訊演講。

中國市場是特斯拉僅次於美國的第二大市場，上海超級工廠則是特斯拉全球最大的生產中心。《每人Auto》報導指，馬斯克此行登陸與特斯拉正在籌備的下一代車型有直接關係，他計畫利用本次來華宣布新車型的相關資訊。

36氪報導，特斯拉計畫生產一款售價人民幣15萬（約美金2.1萬）左右的車型，被稱為廉價版特斯拉，產能計畫高達400萬輛。其中，北美超級工廠將承擔200萬輛，墨西哥的蒙特雷工廠會是這款新車型的產能主力；德國柏林工廠承擔100萬輛，另一個重要的工廠則是中國上海超級工廠，也承擔100萬輛。新車型計畫2025年下半年上市。