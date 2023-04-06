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鈴芽之旅登中國最賣座日本電影 導演感謝中國影迷

中央社上海6日電
「鈴芽之旅」在中國的票房告捷，導演新海誠難掩興奮之情，多次在推特上發文感謝中國影迷支持。圖為上海一處影院門口大螢幕播放「鈴芽之旅」預告片。中央社
「鈴芽之旅」在中國的票房告捷，導演新海誠難掩興奮之情，多次在推特上發文感謝中國影迷支持。圖為上海一處影院門口大螢幕播放「鈴芽之旅」預告片。中央社

日本動畫電影「鈴芽之旅」在中國傳捷報，成為中國影史上最賣座的日本電影，迄今票房已突破人民幣6.5億元（約9500萬美元）。導演新海誠為此數度發文，感謝中國影迷支持。

「鈴芽之旅」是新海誠「天災三部曲」的收官之作，以311日本大地震為靈感，描述生活在九州的17歲少女鈴芽與四處旅行的神秘青年草太，為了阻止在日本各地可能發生的大地震而踏上旅行。

「鈴芽之旅」去年11月日本首映，今年3月初陸續在多國上映。中國則於3月24日正式上映，新海誠親赴北京為作品宣傳，引起不小的關注。

在中國上映14天，「鈴芽之旅」受到許多影迷喜愛，票房傳出大捷。

「貓眼專業版」即時票房統計顯示，截至6日晚間10時，「鈴芽之旅」在中國累積票房已超過人民幣6.5億元，成為中國影史最賣座的日本電影，光是在清明節當天的票房就超過4100萬元。

中國票房告捷，新海誠難掩興奮之情，過去兩週數度在個人推特發文分享好消息並感謝中國影迷支持。

3月27日，「鈴芽之旅」在中國上映第3天，新海誠在推特發布一張寫有「謝謝你中國」字樣以及簽名的圖片，表示在中國的觀影人數突破1000萬人次，票房達到3.4億元，對此感到驚喜並且謝謝所有到戲院觀賞的影迷；在4月1日，中國票房突破5億時，新海誠再度發文致謝。

4月4日，「鈴芽之旅」累積票房5.77億元，正式超越「你的名字」的5.75億元，創下日本電影在中國的最高票房紀錄，新海誠在推特發文表示，「由衷地向中國人民致謝，謝謝你們這麼喜歡外國的電影」。

新海誠致謝文的下方，吸引許多中國影迷留言，除了向他回饋觀影感想，也有不少人分享電影票根，並感謝新海誠創作了這部作品。

根據公開資訊，目前在中國上映的日本電影累積票房前10名，新海誠的「天災三部曲」均榜上有名，「鈴芽之旅」、「你的名字」佔據前兩名，2019年的「天氣之子」則以2.8億元排名第五。

日本 電影 推特

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