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中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中央社台北6日電
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。由於死者皆為年輕人，且分別來自不同省分，輕生原因已引發議論。

據天門山景區官網，這條玻璃棧道長60公尺，最高處海拔1430公尺，全線為透明玻璃製成。宣稱這條「看著就讓人腿軟」的玻璃棧道給人帶來的刺激震撼，可與舉世聞名的美國大峽谷玻璃走廊「天空步道」媲美。

綜合極目新聞、新京報等中媒報導，一則關於「遊客翻越安全護欄跳崖」的情況彙報文件近日在網路熱傳後，官方今天證實確有此事。

這份張家界市永定區政府向市政府總值班室彙報的文件顯示，當地4月4日下午1時50分許，接獲天門山景區報告，有4名遊客（三男一女）在景區山頂西線玻璃棧道距離出口約10公尺處，翻越安全護欄跳崖。其中3人跳下，一人被及時阻止後緊急送醫，但因此人跳崖前已服毒，經搶救無效死亡。

這4名遊客張某、彭某、劉某、陳某（女）分別來自福建、河北、河南、四川。4名遊客年齡最大者為33歲，最小者僅22歲。

文件稱，經公安部門偵查，根據4人遺留物品（遺書）初步認定4人是自殺，遺書中有免責聲明，4人稱自殺是他們自己的想法，與他人無關。

據報導，事發後，官方已關閉玻璃棧道。張家界警方人士表示，3名跳崖者遺體已全部找到，相關部門正在調查。

張家界市永定區委相關部門透露，張家界市已成立專案組處置此事，公安部門也正在調查，調查清楚後會發布通報。

4名來自不同省分的年輕人，為何相約在天門山玻璃棧道服毒跳崖自殺，在中國社群引發熱議。

許多網友在微博相關新聞討論串表達惋惜，「跳崖前服毒……這是鐵了心要死啊」、「粉身碎骨，何苦呢？」、「什麼事逼得他們做出如此決斷了結自己？」

還有許多人質疑這是不是群組相約結伴自殺，認為跟「邪教」拖不了關係。由於正值經濟情勢不佳，許多年輕人在網上嘆找不到工作難以謀生，社群還盛傳4名年輕人是因為負債壓力太大而輕生。

由於這起負面事件引發熱烈討論，微博已把相關詞條移出熱搜榜。

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