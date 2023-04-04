印度指控中國命名藏南地區 北京：它是中國領土

中國民政部日前對藏南地區11個漢字地名進行標準化處理後遭印度反對，北京則強調藏南地區是中國領土。（圖／取自中國民政部官網）

中國民政部日前發布的命名規則將藏南地區的11個地區的漢字名稱進行標準化處理，但遭實際掌控該地區的印度 方面強調「立即拒絕」，對此中國外交部則回應指藏南地區是中國領土，「這完全是中國主權範圍之內的事情」。

此前中國民政部2日發布一則「關於增補藏南地區公開使用地名 （第三批）」的公告，針對藏南地區11個地區的漢字名稱進行「標準化處理」，此舉旋即遭印度外交部公開反對，並聲明說：「阿魯納查邦 （印度對藏南地區的稱呼）一向是、也一直會是印度完整且不可分割的領土部分，自訂創造地名的嘗試不會改變這個事實。」

中國外交部發言人毛寧4日針對印度的反應表示，藏南地區是中國領土，「根據國務院地名管理的有關規定，中國政府主管部門對我國藏南地區的部分地名進行了標準化處理，這完全是中國主權範圍之內的事情」。

中國與印度的邊境 線綿延數千公里，其中包含西段、東段與中段都有領土糾紛。藏南地區屬於雙方的東段邊境線。公開資料顯示，中國民政部已分別於2017年4月13日、2021年12月29日分別進行過兩批地名的標準化處理，分別涉及6處、15處地名。

而稍早中國與印度在2月22日於北京 舉行「中印邊境事務磋商和協調工作機制」（WMCC）第26次會議，據中國外交部消息，雙方肯定邊防部隊前期在加勒萬河谷等四個地點脫離接觸成果，並同意在此前達成共識的基礎上相向而行，加快推進解決中印邊界西段有關問題，且同意盡早舉行第18輪軍長級會談。

解放軍與印軍於2020年在西段邊界爆發衝突、釀成死傷後，進行過多輪軍長級對話，協商脫離一線部隊的接觸。最近一次是2022年12月20日，會後新聞稿指出，「雙方同意維護中印邊界西段安全穩定，繼續保持密切外交和軍事管道溝通對話，儘早就解決剩餘問題達成雙方均能接受的方案」。

中國駐印度使館臨時代辦馬珈3月22日在媒體吹風會上強調，「去年以來，中印關係呈現逐步恢復的積極勢頭」。她並指，「中印邊境局勢總體穩定，雙方保持外交軍事管道溝通，正推動局勢早日轉入常態化管控」。儘管如此，中國駐印度大使一職自前任孫衛東2022年10月底離任返回北京擔任外交部副部長後，迄今一直並未派出新任大使，空缺已逾半年之久。