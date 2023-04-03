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中國網紅謊稱得肝癌騙流量 直播平台遭約談

記者陳政錄／即時報導
中國一名網紅謊稱自己得肝癌，自述本意是要讓民眾關注自身健康，但操作方式引發不少病人和病人家屬的不滿。（圖／取自人民日報）
中國一名網紅謊稱自己得肝癌，自述本意是要讓民眾關注自身健康，但操作方式引發不少病人和病人家屬的不滿。（圖／取自人民日報）

上個月，央視才在「3．15」晚會節目中，揭露一些中國直播主用苦情戲、賣慘來博取流量的套路，近日就有一名粉絲達554萬的知名網紅，因上傳謊稱自己「確診肝癌」的影片，引發軒然大波，即使他事後自發道歉聲明，遭到禁言、暫停收益，平台也被北京網信辦約談，仍難平息眾怒。

這位網紅博主叫做「金洋 Jyan」，他在微博上有554萬名粉絲，日前發布了一段「為什麼會被確診肝癌」的影片，很快引爆話題，登上平台熱搜，但影片內容並非自己真實遭遇，雖然在片尾簡單附上「本期內容純屬虛構」的字樣，但因僅一閃而過，造成很多人誤解。

在討論越演越烈下，中共黨媒《人民日報》報導稱，這種透過消費癌症病人話題博取流量的作法，引起很多癌症患者的質疑。報導引述一名患者家屬表示，「這種行為是在消費大家的同情心，病人和家屬看到這些，心裡會產生同病相憐的共鳴」，但因為內容有不少誤導訊息，可能加深家屬的負面情緒，也影響病人的治療效果。

有中國網友指出，「金洋 Jyan」的行為不是第一次了，過去他也曾謊稱自己是抑鬱症（憂鬱症），用虛構的前戲吸引人觀看，最後再美其名呼籲大家好好照顧自己，「總是消費患者博取流量」。有人留言稱「瘋了嗎？自己詛咒自己」、「打賞錢能否按詐騙金額計算？」、「請直接封號，謝謝」。

青島大學附屬醫院肝膽胰微創中心主任孫傳東表示，謊稱患有肝癌並大肆賣慘，無疑是非常惡劣的行徑。他認為，相關內容在社交媒體上傳播，無異於在患者和家屬的傷口上撒鹽。

面對反彈聲浪，「金洋 Jyan」已刪除了影片，並發布道歉聲明，表示自己初衷是為了讓大家重視自己身體，「才想著用第一人稱的方式呈現出來」，並表示，「視頻（影片）最後才告知大家視頻是虛構的是我創作上的疏忽，對不起大家，我知道錯了。」

事件發生後，「金洋 Jyan」受到平台禁言及暫停廣告收益等處罰。另3月31日，北京網信辦訊息稱，已就自媒體帳號@金洋 Jyan 編造「肝癌晚期」虛假事實、以賣慘方式博取流量的違規行為，約談了相關平台。

北京 癌症 詐騙

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