馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九前總統掃祖父墓，兩度掩面哭泣。記者賴錦宏/攝影

馬英九 前總統大陸祭祖行的最重要行程終於實現，1日上午10時許，馬英九一行抵達湘潭茶恩寺鎮雙陽村祭祖，他在祭祖過程中兩度落淚，泣不成聲。馬英九懷念祖父早逝、祖母含辛茹苦把父親馬鶴凌養大，並不忘家訓，他和姐妹四人都遵守家訓，都為國家做出了貢獻，絕不忘祖澤和孝思。

經過三鞠躬禮，先鳴炮、上香、獻花、獻果（蘋果和龍眼）、念祭文後，獻酒，再鳴炮禮成。馬英九在念祭文時數度哽咽，近結尾時痛哭失聲。三度掩面。

從長沙出發，不必走高速公路，沿著筆直的芙蓉南路、107國道一路向南，行駛100公里便到了湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村。再從107國道拐入一條上山的水泥小路，在霧氣飄渺的山中行走四五公里，就看到一片開闊的水田，遠山連綿，水田中央靜立著兩棵挺拔的松樹，松樹環抱著一座墳墓。這就是馬英九祖父馬立安之墓。

馬立安墓碑為漢白玉材質，刻著「顯考馬公大基老大人之墓」，立於「民國17年戊辰歲冬月」，落款為「男：人初、人松、人積，孫：英九、石」。

馬英九祖父馬立安之墓。記者賴錦宏/攝影

湖南當地媒體曾報導，《六修湖田馬氏族譜》及湖田馬氏的班輩歌「世士尚志，學遵大人，英才繼起……」，馬立安是「大」字輩、馬英九的父親是「人」字輩，馬英九的「英」字輩是湖田馬氏第22代。馬英九的爺爺名「大基」，號「立安」，父親名「人初」，號「鶴凌」。為了這次祭祖，在原來的掃墓道上，再增加約一公尺的木板架子，方便大批掃墓隊伍通行。

馬英九的祭文如下：親愛的立安公公：您好！我是英九，您老人家的孫兒，爸爸鶴凌公的長子。今天我跟大姊以南、二姊乃西、三姊冰如、與小妹莉君在民國112年（2023年）的4月1日，清明節的前四天，一起來到湖南省湘潭縣白石鎮老家，向您祭拜致敬。

您在民國16年（1927年）過世的時候，爸爸才七歲，姑姑五歲、叔叔兩歲。他們在奶奶含辛茹苦的教養下，長大成人。爸爸一向愛鄉愛國，民國33年對日抗戰最艱苦的時刻，爸爸正在中央政治學校法政系讀大學四年級，響應蔣委員長「十萬青年十萬軍」的號召，毅然投筆從戎，加入抗日行列，編入青年軍第204師。抗戰勝利後復原，回到湖南。

民國38年6月，爸爸帶著奶奶、媽媽、與三位分別出生在四川與湖南的姊姊先到香港 。39年7月，我在香港出生，他們第二年再到台灣，42年1月，小妹莉君在台北出生。現在我們兄弟姊妹五人的第三代，總共已經有38人。

過去這70多年，我除了在美國求學就業七年外，都住在台灣，姊妹則散居在臺灣、大陸或美國。我們都學有專長，現在都已經退休了。我們的子孫都能自愛自強。我在民國97年跟111年，兩次當選中華民國總統，八年任內秉持您讀書為善的家訓，並努力做到清廉、勤政、愛民。更積極推動兩岸和平發展，提出「和陸、親美、友日」的大戰略，讓這個八年成為臺灣與大陸隔海分治70年來，最和平繁榮的階段。

從小爸爸就告訴我們，公公您幼年失學，書讀不多，但深明大義，中年創業有成，每年就以您經營事業營收的半數，來助學與濟貧，而且親自寫下「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」的對聯，掛在家鄉善館的大門上，以教子孫，並勸人讀書為善。

民國74年（1985年）我在臺灣出版哈佛大學博士論文的時候，特別把您的遺訓印在專書的扉頁上。爸爸看了，很感欣慰的說：他深深為「祖澤與孝思」（就是您的祖澤與我的孝思）所感動，特別再寫下「為善讀書不忘家訓，立身行道勿忝所生」的對聯，懸在我家的客廳，以教子孫。我並印製中英文馬氏家訓書籤，與親友、學生分享，這次也帶來大陸送給大家。

親愛的公公，這是我一生第一次來大陸祭祖與探親，內心非常感動，您的遺訓，使我們子女都懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守。這是我們人生最寶貴的資產，取之不盡，用之不竭。請您在天之靈，保佑馬家子孫永遠實踐您的家訓，為人類貢獻心力。

馬英九前總統和四姐妹祭祖墓後合影留念。記者賴錦宏/攝影

被問到終於實現掃祖父墓的心情？第一次來到父母的生活過的地方有什麼特別的感受？馬英九說：祖父在民國16年就過世了，父親才7歲，當然不可能見過他，但是心心念念只是希望來祭祖。中國人慎終追遠、民德歸厚矣，這是我們中國人道德教育 非常重要的一部分，今天來看到祖父的墳，內心非常感動。「我們這一家子從我父親到叔叔已經過世了、姑姑，到現在已經有38個子孫，大家都能自立自強」，一直遵照他給我們大家的遺訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空。」這是他一輩子的理念。

馬英九說，他在台灣出版博士論文的時候，也特別在扉頁上把這句話寫上去，「我父親原來不知道，看了以後非常感動，父親說這是祖澤與孝思，我們祖父的祖澤，兒子的孝思，他覺得他家庭教育沒有失敗」。（掩面哭泣）

被問到這次祭祖對他來說意味著什麼？馬英九回答說：「意味著我多年來的願望能夠實現，讓祖先聽到我親口告訴他，我們這幾十年來的發展，我們都照著他的遺訓在做人做事，相信他在天之靈能夠得到安慰」。