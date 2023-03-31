來美出差有影響？孟晚舟：「個人案件」已畫句號

孟晚舟接任華為輪值董事長。(取材自財聯社)

在3月31日舉行的華為 2022年年度報告會上，華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟 在回答記者提問時表示，「隨著法官批准檢方的撤訴申請，我的個人案件（加拿大 引渡案）已經畫上了一個句號」。

原創藍鯨TMT報導，華為2022年年度報告發布會上，對於即將接任輪值董事長一事，孟晚舟說：「我們是體制的接班、制度的接班，從來都不是個人接班，而是集體領導。華為不把公司命運係於個人身上，而是『一張藍圖畫到底』。公司的治理章程已經明確了輪值的職責，我和其他兩位輪值董事長都是一樣的，我們都會按照規則履行。」

據報導，3月28日，華為進行董事會換屆選舉，確定副董事長徐直軍、胡厚崑、孟晚舟擔任公司輪值董事長。孟晚舟的輪值期為2023年4月1日至9月30日。據了解，輪值董事長在當值期間是華為最高領袖，領導公司董事會和常務董事會。輪值董事長輪值期六個月。

此外，有記者提問華為輪值董事長孟晚舟是否還會去美國出差？孟晚舟表示，「隨著法官批准檢方的撤訴申請，我的個人案件已經畫上了一個句號。華為進入全球170個市場，我們的每一位員工都會根據工作的需要以及工作計畫來安排正常出差。我和我的團隊都在工作中忠誠履職於我們的業務，服務於我們的客戶。」