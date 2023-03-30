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李強晤IMF總裁：中國經濟站穩回升 能實現全年發展目標

記者林宸誼／即時報導
中國國務院總理李強（右），29日在海南博鰲會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（左）。（取材自中國政府網）
中國國務院總理李強（右），29日在海南博鰲會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（左）。（取材自中國政府網）

中國國務院總理李強，29日在海南博鰲會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃時表示，今年以來，隨著中國疫情防控平穩轉段，經濟呈現站穩回升態勢，市場預期加快好轉，中國有信心有能力推動經濟運行整體好轉，實現全年發展目標任務。

香港信報報導，李強表示，中國經濟基礎厚實，發展前景廣闊，未來可期。中國將堅持穩字當頭、穩中求進，有針對性採取措施，加強宏觀政策調控，著力釋放消費、投資潛能，堅定不移擴大對外開放，全面優化營商環境，穩妥防範化解風險。中國有信心有能力推動經濟運行整體好轉，實現全年發展目標任務。

李強指出，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，難預料因素比較多。面對複雜嚴峻挑戰，國際社會需要攜手合作、共同應對。要堅持多邊主義，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，加強宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通。

李強提到，中國一向在力所能及範圍內支持廣大發展中國家發展經濟、改善民生。中國讚賞基金組織在債務問題上發揮的積極牽頭作用，支持基金組織設立韌性與可持續性信託，為發展中國家應對氣候變化提供資金。

李強表示，中方高度重視同基金組織的關係，堅定支持基金組織在全球治理中發揮重要作用，願繼續深化雙方合作，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，提升新興市場國家和發展中國家在國際事務中的發言權和影響力。

喬治艾娃表示，中國是基金組織重要合作夥伴。近年來，基金組織與中國的夥伴關係愈發強勁。中國經濟發展勢頭良好，今年對世界經濟增長的貢獻率預計將超過三分之一，將為其他國家提供重要機遇。

喬治艾娃指出，基金組織讚賞中方堅持多邊主義，為防止發展中國家發生債務危機作出重要貢獻，願同中方深化宏觀經濟政策調控合作，防止貿易碎片化，幫助發展中國家更好應對債務危機，讓世界變得更加穩定和安全。

李強 國務院 疫情

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