國務院亞太副助卿華自強近日密訪香港、上海、北京等地

美國國務院亞太副助卿華自強一行22日訪問上海國際問題研究院，與該院院長陳東曉、學術諮詢委員會主任楊潔勉等人，就中美關係等議題交換意見。（取自上海國際問題研究院微信公眾號）

美中仍持續努力緩和雙邊緊張關係。據上海澎湃新聞報導，美國國務院 亞太副助卿華自強（Rick Waters）過去一周訪問香港、上海、北京 等地，與中國學術界、商界人士密集會面交流。此行華自強還會見了其他中方人士，但並沒有見諸公開信息。這是去年12月以來，首次有美國高級外交官員訪問中國。

華自強同時也是美國國務院新近成立的「中國事務協調辦公室」（又名「中國組」，China House）負責人。

此外，近日中國發展高層論壇2023年年會在北京舉行，多位美國商界、學界等的資深人士出席，並與中國各界別展開互動交流。

據中國外交部消息，中國國務委員兼外長秦剛25日在北京集體會見美國友好團體和工商界人士時表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃。

秦剛強調，中方對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏。他強調，發展良好的中美關係需要美方相向而行。希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道。

香港南華早報援引學者分析指出，華自強此行是中美雙方「工作層級溝通」的一部分。美國國務院官員通過與中方接觸、諮詢意見，可能將為美國國務卿布林肯訪華鋪路。

澎湃新聞指出，華自強過去一周與京滬等地學者進行交流。據上海國際問題研究院微信公眾號消息，3月22日，華自強一行造訪上海國際問題研究院，與該院院長陳東曉、學術諮詢委員會主任楊潔勉會談交流，雙方就「中美關係等議題深入交換意見」。

在北京，華自強於25日應邀訪問察哈爾學會，並與該學會專家學者舉行閉門午餐會，就中美關係和地區局勢交換意見。察哈爾學會會長韓方明在午餐前單獨會見了華自強一行。

澎湃新聞稱，此行華自強還會見了其他中方人士，但並沒有見諸公開信息。這是去年12月以來美國高級外交官首次訪問中國。

去年12月11日至12日，中國外交部副部長謝鋒在河北廊坊與美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮 國安會中國與台灣事務資深主任蘿拉羅森伯格（Laura Rosenberger）舉行會談。康達、蘿拉羅森伯格當時的中國行被認為是在美中領導人巴厘島會晤的基礎上，為布林肯原定今年初訪華行程做準備。

蘿拉羅森伯格已於日前接替莫健，出任美國在台協會（AIT）主席。