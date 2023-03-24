蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果 公司CEO庫克 （Tim Cook）24日下午現身北京 三里屯的蘋果零售店內，與果粉親切合影拍照，引發在場顧客的陣陣歡呼，這也是新冠疫情以來，庫克首次到訪中國。

據多家媒體報導，庫克此行是為了參與當晚舉辦的「Today at Apple創想營」公益項目結營活動。

庫克在官方微博發文稱，「很高興在Apple三里屯零售店見到了我們超棒的顧客和團隊。」

據悉，北京三里屯店是蘋果在2008年開設。庫克還將出席3月25日至27日將在釣魚台國賓館出席中國發展高層論壇2023年年會。

有趣的是，在店內清一色的iPhone手機中，庫克一眼就瞥到小米最新款旗艦機小米13，據快科技報導，庫克保持一絲微笑，不動聲色。

據上游新聞，成立於2000年的該論壇已發展成為中國主要的對外經濟交流平台，由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦。年會主題是「經濟復甦：機遇與合作」，將有30多名中央部級領導、20多名央企和中央金融機構負責人，以及100多名海外人士參會。

除庫克外，三星電子會長李在鎔及西門子、高通、康寧、寶馬、賓士、阿美石油的負責人也將到場。

據了解，庫克上次到訪中國還是在2019年10月17日，彼時他拜會了國家市場監督管理總局。

公開資料顯示，截至2022年底，庫克到訪中國的次數至少有20次，第一次是在1996年。2012年3月，庫克正式擔任CEO後首次訪華，其後數次訪問中國。