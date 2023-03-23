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湖南湘潭鄉親：我們把路修好 等馬英九回鄉

記者林宸誼／即時報導
馬英九祖父馬立安的墓地位於湖南湘潭市湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村。近日正搭建平台，為馬英九回鄉祭祖做準備。(大公報)
馬英九祖父馬立安的墓地位於湖南湘潭市湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村。近日正搭建平台，為馬英九回鄉祭祖做準備。(大公報)

台前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中祭祖參訪，行程中將到湖南湘潭市湘潭縣祭祖。當地已在馬英九必經之路上改鋪上瀝青，並在馬英九祖父馬立安墓前搭建平台，為祭祖進行相關準備工作。湘潭縣當地鄉親紛紛表示，「我們把路修好鋪好，就等馬英九回來了」。

大公報報導，當地已在為馬英九一行祭祖進行準備，村間道路都新鋪設了瀝青。村民表示，道路鋪設就在前兩天已完工，而現場還有村民正在架梯登到書善亭上清掃整理。

墓廬由糯米混合「三合土」打造，墓廬後環繞水泥矮牆，正後方花崗石與漢白玉石碑搭建，形制和作派器宇軒昂。

漢白玉石碑上的碑文書刻着「顯考馬公大基老大人之墓」，而在旁邊的後人落款中，可以清晰看到「英九」字樣。墓廬前植有兩棵常青松柏，使現場更顯肅穆。

墓地現場有村民正在用實木板加寬田間原本狹窄的水泥路，並在水泥坪前搭建平台，以容納更多人在現場祭拜。村民表示，搭建工作已進行了數天，即將完工。

與馬英九同為湖田馬氏族親的馬石山，展示了他手機微信上一個有300多人的馬氏宗親群組，群內族親圍繞着馬英九回鄉祭祖等熱門話題聊得熱火朝天。

馬石山熱情地說，按輩分算，他要喊馬英九叔叔，此次馬英九回鄉祭祖，追思祖先，族內宗親都非常重視，也表示歡迎。

目前在湘潭縣開辦診所的劉肇禮，他的母親就是馬英九的姑姑馬元英，而劉肇禮則是馬英九的嫡親表哥，比馬英九年長8歲。

劉肇禮表示，曾於1990年陪同母親馬元英前往台灣探親，探親三個月期間，馬英九幾乎每天都會來給姑姑請安，而且在家裡與姑姑表親聊天都是用長沙話，謙遜又溫和。

探親結束時，劉肇禮曾對馬英九發出過邀請，希望他能早日回鄉祭拜先祖。

對於第一次回中探親的表弟馬英九，劉肇禮表示非常歡迎，他認為馬英九圓了慎終追遠之夢的同時，也是向台灣青年學子展示祖國大好河山的絕佳機會，為促進兩岸民眾親近融合、加強兩岸交流作出傑出貢獻。

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