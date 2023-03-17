中國網科巨頭百度16日正式推出中國版ChatGPT「文心一言」，成功吸引逾3萬家企家申請邀請測試方案。圖/取自新浪網

在人工智慧 聊天機器人ChatGPT 的熱潮下，許多人紛紛測試人工智慧在言論內容的尺度與底線。據《華爾街 日報》報導，在他們測試多款中國研發的聊天機器人中，發問提及「習近平是否為好領導」時，回覆通常是「提問無法通過安全審核」。這意味當聊天機器人浪潮在中國鋪開時，必須面對過濾掉政治敏感議題，中國正生成另一種「ChatCCP」。

總部位於舊金山的工作室OpenAI開發了ChatGPT聊天機器人，並在全球掀起新一波人工智慧浪潮。中國許多科技公司也趕上浪潮，紛紛推出相關產品，比如網路公司百度對標ChatGPT的產品「文心一言」近期也在公眾前亮相。但這股浪潮也引發人們擔心AI會生成錯誤資訊，或令人不安的回覆，特別是對於政治問題較為敏感的中國。

《華爾街日報》測試了四款聊天機器人產品，它們與文心一言不同，使用的是先於ChatGPT好幾代的技術。報導指出，對話表現最好的機器人是由深圳一群工程師開發的「吉皮Talk」 (Gipi Talk)，不過它不願意討論政治。當《華爾街日報》記者提問習近平是否是一位優秀領導人時，吉皮Talk的回覆是提問無法通過安全審核。隨後它試圖將對話引向其他方向。

一般而言，中國會在網路上針對敏感關鍵詞進行屏蔽，而中國聊天機器人面臨著與中國網路搜尋類似的限制。每當輸入詞條包含政治敏感關鍵詞時，用戶就會碰壁，因此有網友調侃中國的ChatGPT服務統稱為「ChatCCP」（CCP是中國共產黨的英文縮寫）。

香港科技大學人工智慧研究中心主任馮雁表示，在一個網路用戶很容易踩到政治雷區的國家，聊天機器人很可能會「非常無聊」。

此前，彭博記者也實測了微信版的聊天機器人，當問及「習近平是誰？」時，系統回應「你分享的內容可能包含敏感字符，請修正並重新發送你的問題。」當彭博詢問微信聊天機器人為何不直接開放ChatGPT在陸、港使用時，它引用一句「政府對某些在線服務的限制」作為回應。