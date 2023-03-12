中防長李尚福列第1國務委員 港媒：讓美國看著辦

中國國防部長李尚福是排名第一的國務委員。（取材自百度）

中國新一任國務委員名單昨天出爐，包括國防部 長李尚福、公安部長王小洪、國務院 秘書長吳政隆、前貴州省委書記諶貽琴、外交部長秦剛。名單在意料之中，但身兼中共中央書記處書記的王小洪卻排名在李尚福之後，則令人意外。

按中國副國級領導人排名順序大致為：政治局委員、中央書記處書記、人大副委員長、國務委員、兩高（最高法、最高檢）首長、政協副主席。

10年前的李克強內閣，中央書記處書記、國務院秘書長楊晶在國務委員的排名，也在國防部長常萬全之前，李尚福這次為何「力壓」王小洪？

港媒分析，這也許與國際形勢波詭雲譎有關。習近平 執政之後，提出將解放軍建設成世界一流軍隊的目標，聚焦練兵備戰。與此同時，中美惡鬥已成定局，2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對時任中央軍委裝備發展部與部長李尚福實施制裁。

眾所周知，中國國防部長最重要職責是從事軍事交流，美國五角大廈一直認為中國防長權威不足，甚至想繞開直接和軍委副主席談。李尚福排名靠前，可以加強權威，同時也是向美國「示威」：中美軍事如何交流，怎麼交流，要不要和「被制裁」的李尚福上將見面，你看著辦。

不過，李尚福排名在王小洪之前，可能只是在國務院系統。畢竟，作為中央書記處書記的王小洪和國監委主任劉金國，排名僅次於24名政治局委員以及國家副主席韓正。

另，王小洪名列國務委員，也顯示他擔任中央辦公廳主任的可能性微乎其微。政治局常委、中央書記處常務書記蔡奇兩會期間兩度陪同習近平亮相，相當罕見，作為習近平閩浙舊部的蔡奇兩會後最可能接替丁薛祥兼任「大內總管」。這也將是中共領導體制的重大改革，加強中辦在黨務系統中的樞紐地位，間接提升領袖權威。