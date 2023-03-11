解讀李克強政府工作報告 學者：「建議」兩字有深意

政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾11日表示，中國卸任總理李克強最後一次政府工作報告，對今年工作使用「建議」兩字有深意。（記者廖士鋒／攝影）

中國近日召開「兩會」，前任總理李克強 並在即將卸任之際發表最後一次政府工作報告，而學者解讀，報告當中對今年政府工作使用「建議」兩字，有滿深的意涵。

政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾11日出席兩岸發展研究基機會所舉辦的活動時，做出上述分析。他指出，此次李克強報告是最後一次，經濟工作主要談的是五年成就，值得注意的是描述2023年的標題是「對今年政府工作的建議」。

魏艾提到，用「建議」這兩字讓人疑惑，他表示2013年中國前任總理溫家寶要交棒的最後一次政府工作報告，標題是用「今年經濟社會發展的總體要求、主要預期目標和宏觀經濟政策」。魏艾預測，「李克強是不是說我要卸任了？新領導班子可能會有政策方向，但我們不認為會有很大轉變，這兩個字有滿深的意義」。

他還分析，中國已經從過去穩就業 提升到穩增長，擴大內需、擴大消費，會用種種方式增加工資刺激消費，相信中國解封後整個經濟快速成長，國際組織對中國經濟預測，已從原來不到4%變成4.7%，而李克強的報告設定在5%，這些都是很大的轉變。

從傳統產業來講，中國在很多傳產仍是很重要布局之處，這不會有所改變，傳統產業也沒能力做全球布局；高科技產業當中，則值得注意半導體到底中國是「彎道超車」還是「改道超車」？例如新能源變成中國發展重要的關鍵所在，包含能源汽車等等。

而國民黨中國事務部主任、國政基金會召集人林祖嘉則提到，他感覺中國疫情 下去得非常快、民間消費起來非常快。中國現在碰到問題是因為國際景氣不好、第一季出口很差，可是內部消費應該會起來得非常快。「因為量體夠大、人均所得1萬多美元，內需市場起來的話，我對他們今年經濟會稍微樂觀，估計5.5%應有機會，說不定可以到6%」。

林祖嘉並認為，中國政府設定2023年通膨為3%，應該有預期到今年消費會起來比較快，可能就會帶動通膨；至於城鎮失業率，很久以來都是4%，過去因為疫情曾飆到5.5%，這次報告定為5%，「情況會比過去好一點，但還沒回到4%水準」。