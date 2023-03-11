中國全國政協11日閉幕 王滬寧稱關鍵時刻需加強團結

中國全國政協14屆一次會議在11日閉幕，王滬寧發表講話。（取材自中國網）

中國全國政協14屆一次會議11日15時在北京 閉幕，全國政協主席王滬寧在會中發表講話，重點將政協內涵、工作性質做了闡述。他指出，政協要自覺圍繞中心服務大局，提高協商質量，加強制度化、規範化、程序化等功能建設；與此同時，始終堅持「大團結大聯合」，匯聚實現中華民族偉大復興的磅礡力量。更好聯繫服務各黨派團體和各族各界人士，形成同心共圓中國夢的凝聚力。在閉幕講話中，並未有直接對台表述。

王滬寧表示，政協要為實現中共20大 確定的目標做出貢獻，同時要準確把握人民政協性質，堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路。同時要服務高質量發展。與此同時，王滬寧強調人民政協工作要把握馬克思主義中國化、中國特色社會主義的世界觀與方法論。

王滬寧講話中強調「團結」。王滬寧指出，當前中國正處於實現中華民族偉大復興的「關鍵時期」，「世界百年未有之大變局」加速演進，更加需要凝聚共識、加強團結。

此前，前全國政協汪洋在政協開幕講話中罕見未提到對台工作引發討論，外界認為王滬寧是否會在閉幕講話中提到與對台工作相關內容，但從講話內容來看，未具體提到台灣。

而翻開近兩屆政協閉幕講話，較多地成分在於對於人民政協工作任務進行闡述與解讀，比如汪洋任內談到政協內涵便是「旗幟鮮明講政治」。

另外，閉幕會上也通過多份決議，包括政協第14屆全國委員會第一次會議政治決議、關於政協14屆一次會議提案審查情況的報告、關於中國人民政治協商會議章程修正案的決議、關於常務委員會工作報告的決議、關於提案工作情況報告的決議等。