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寧德時代主導電動車電池市場 習近平：亦喜亦憂

記者林宸誼／即時報導

中國國家主席習近平6日對電池巨頭寧德時代表示，他對於寧德時代作為全球最大電動車電池製造商，有著複雜的感受，習近平用「亦喜亦憂」表達他的心情。

新華社7日報導，習近平在出席中國全國政協會議，與民建工商聯界委員的聯組會時，針對寧德時代董事長曾毓群的談話，發表了上述評論。

曾毓群描述，寧德時代是如何擁有全球電動車電池37%的市占率，連續6年在全球市占率第一。

習近平用「亦喜亦憂」表達他的心情，習近平說：「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼隆（指聲勢大卻無實效），先是一哄而起，最後一哄而散。」

習近平接著指出：「對於新興產業，一定要搞好統籌規劃，搞清楚市場有多大、風險在哪裡，要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒。」

上觀新聞報導，同樣參與民建工商聯界委員聯組會的中國全國政協委員、上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘指出，有些地方把產業政策作為爭取國家扶持的一種途徑，「但事實上並非各地都具備產業基礎和攻堅克難的能力。」

陸銘認為，「這裡面就有地方目標和國家產業政策之間的矛盾，可能就會產生一哄而上的問題。」中央要有政策的扶持和指導，企業要多發揮自己的創新能力，地方政府要避免在產業上一哄而上。「產業政策要和市場的競爭相結合，不能讓政府完全取代市場。」

習近平 電動車 全國政協會議

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